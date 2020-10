Publicadas alterações aos apoios à retoma das empresas

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, intervém durante a conferência de imprensa realizada no final da reunião do Conselho de Ministros, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 18 de junho de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Foram publicadas esta segunda-feira em Diário da República as novas alterações aos apoios à retoma das empresas. Com a nova versão do apoio extraordinário à retoma progressiva, as empresas que tenham registado quebras de faturação iguais ou superiores a 75% poderão reduzir o período normal de trabalho até 100%.

Por exemplo, se uma empresa com quebra de 75% optar por reduzir em outubro o horário de trabalho em menos de 100% (por exemplo, em 80%), neste caso, o trabalhador recebe por interior as horas em que esteve a trabalhar e as horas não trabalhadas estão conforme o regime que ainda vigora - são pagas a 80%. Se esta soma der menos do que os 88% do salário, o trabalhador agora recebe sempre os 88% (uma melhoria face aos 66% pagos no lay-off simplificado).

O Governo alterou também o mecanismo de apoio para empresas menos afetadas pela crise pandémica, mas que também registaram quebras significativas.

Estas alterações foram aprovadas no Conselho de Ministros de 8 de outubro e vão entrar em vigor a partir desta terça-feira.