Publicado novo fundo de capital de risco do IAPMEI com 10 ME

A criação de um novo fundo de capital de risco, com 10 milhões de euros, para gerir as participações do IAPMEI resultantes da liquidação de fundos de capital de risco (FCR), foi publicada, esta quinta-feira, em Diário da República.

No decreto-lei, que entra em vigor na sexta-feira, o Governo explica que, no âmbito dos quadros comunitários de apoio, foram criados vários FCR para operacionalizar instrumentos de engenharia financeira para apoio às pequenas e médias empresas, através da participação do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, mas alguns desses FCR estão em liquidação, sendo necessário partilhar participações sociais das empresas detidas pelos fundos aos seus participantes.

“Não figura na missão do IAPMEI, nem nas respetivas atribuições, a competência para assegurar a adequada gestão daquelas participações de capital de risco, algumas das quais respeitantes a empresas com dimensão média e com potencial de desenvolvimento”, explica o executivo, precisando que a criação do novo fundo tem em vista “garantir uma gestão eficaz” daquelas participações sociais transmitidas ao IAPMEI.

O capital do novo fundo de capital de risco ‘Transmissão e Alienação’ é realizado através das participações sociais que o IAPMEI venha a deter pela partilha dos ativos dos fundos em liquidação, bem como de liquidez acessória, segundo o diploma.

MEP, adiantando que o capital inicial do fundo, de 10 milhões de euros, representado por 10 mil unidades de participação, é integralmente subscrito pelo IAPMEI.

A criação do fundo foi aprovada pelo Conselho de Ministros há duas semanas, em 02 de julho, e promulgada pelo presidente da Republica na semana seguinte, em 08 de julho.