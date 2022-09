PWN abre programa de empoderamento de jovens mulheres

Maria João Mileu © Paulo Spranger/GI

Dinheiro Vivo 21 Setembro, 2022 • 20:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Professional Women"s Network Lisbon (PWN Lisbon) acaba de lançar as candidaturas à 5.ª Edição do Programa YOUTH, uma iniciativa de formação multidisciplinar que pretende capacitar uma nova geração de mulheres líderes, entre os 25 e os 35 anos e com um mínimo de dois anos de experiência profissional.

"O YOUTH foi desenvolvido para responder às principais preocupações das profissionais em início de carreira. Proporciona empoderamento, aprendizagem, partilha de experiências e networking, permitindo às participantes acelerarem o seu percurso", explica Maria João Mileu, coordenadora do Programa YOUTH e membro do Board da PWN Lisbon.

O programa rege-se por princípios de cocriação, colaboração e conexão, abrangendo temas como Personal and Professional Branding, Effective Communication, Make Yourself Relevant to the Organization, Networking, Entre/Intrapreneurship Attitude e Women in Tech. Todas as sessões serão conduzidas por especialistas de renome do universo académico e empresarial, sob coordenação da PWN Lisbon.

A 5.ª edição do YOUTH será apresentada no dia 28 de setembro, pelas 18h30, na sede do parceiro da PWN Lisbon Abreu Advogados, em Lisboa, com entrada gratuita, mediante inscrição aqui. O programa já formou 75 jovens profissionais, que atribuíram uma classificação de 5,3 (em 6) à experiência.

As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail youth@pwnlisbon.com e incluir CV e carta ou vídeo de motivação. A seleção das participantes será anunciada em dezembro e o prazo para concorrer termina a 25 de novembro.

O Programa YOUTH tem início em 11 de janeiro de 2023 e prolonga-se por cinco meses, com uma sessão por semana, em horário pós-laboral, e a maioria das sessões serão realizadas em formato virtual.