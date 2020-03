Qatar injeta 18,4 mil milhões na economia

O Governo do Qatar anunciou hoje que vai canalizar 18,4 mil milhões de euros para ajudar o setor privado a enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19, e que vai suspender os voos para Doha durante duas semanas.

“A diretriz de sua alteza [o emir Tamim bin Hamad al Zani] é apoiar e providenciar incentivos financeiros e económicos, no valor de 75 mil milhões de riais [cerca de 18,4 mil milhões de euros], para o setor privado”, especificou a porta-voz do Comité Superior de Crise, Loaloa al Jater, em conferência de imprensa.

A alocação desta verba faz parte de um pacote de medidas delineadas pelo Emir do país árabe durante uma reunião daquele comité para enfrentar a disseminação do novo coronavírus no Qatar, onde foram há 401 pessoas infetadas, segundo a última atualização do Ministério da Saúde local.

Adicionalmente, o Banco Central proporcionará liquidez aos bancos que operam naquele país e incentivará a banca a prolongar os prazos de pagamento de empréstimos e outras obrigações do setor privado durante um período de seis meses.

Loaloa al Jater indicou ainda que os produtos médicos e os alimentos ficarão isentos de tarifas aduaneiras durante seis meses, sempre que essa isenção se reflita no preço final de venda ao consumidor, e que o Governo qatari suspenderá, relativamente a alguns setores, como o turismo e as pequenas e médias empresas, a obrigatoriedade de pagar eletricidade e água.

No setor dos transportes, os voos de passageiros com destino a Doha ficarão suspensos durante duas semanas a partir de quarta-feira, exceção feita às escalas e voos de regresso dos residentes nacionais ao país, e os transportes públicos, incluindo metro e autocarros, serão suprimidos já esta noite.

Grávidas, estudantes, doentes crónicas e maiores de 55 anos poderão trabalhar desde casa, acrescentou ainda a porta-voz.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram