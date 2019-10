Quais as melhores opções de rendimento?

Os Certificados de Aforro e do Tesouro quase não têm expressão na poupança financeira, mas são agora o melhor dos males em termos de instrumentos de capital garantido adequados aos mealheiros de curto prazo das famílias. Ao contrário da maioria dos depósitos à prazo – de onde estão a fugir os utilizadores da banca – garantem que, pelo menos, não se perde dinheiro. Estão a render o mínimo para igualar a inflação, que neste ano poderá ficar em 0,4%.

Para a Proteste/Investe, os velhinhos Certificados de Aforro são “o melhorzinho” que se pode encontrar para encostar a almofada de poupança dos portugueses destinada a amortecer choques inesperados – recomenda seis salários a quem os conseguir poupar. Estão a valer, em termos líquidos, 0,4%, acima da média de 0,1% nos depósitos a um ano e com prémio para quem os mantém: mais 0,5% no segundo ano e mais 1% a partir do sexto ano.

Talvez por isso, apesar de só absorverem 0,09% da poupança financeira portuguesa, estejam a ganhar adeptos. O volume aplicado nestes certificados cresceu 5% até junho, totalizando 370 milhões de euros. “As pessoas estão a voltar. Apesar de o rendimento não ser extraordinário, nem ter aumentado, tem sido uma espécie de refúgio face aos depósitos”, diz o economista António Ribeiro.

Também os certificados do Tesouro – Certificados Poupança Crescimento, atualmente – constituem alternativa aos depósitos. Os juros líquidos arrancam nos 0,5% e atingem no termo da maturidade 1,6%, também líquidos, na atual série. Há ainda um prémio a partir do segundo ano em função do crescimento do PIB. Já as Obrigações do Tesouro estão fora de questão. Quem subscrever agora chegará ao momento de reembolso com rendimentos negativos.

Se a opção for pelo depósito a prazo, as remunerações começam a zeros e chegam aos 0,7% líquidos. É raro, mas existe. E é pelo intervalo máximo que se devem guiar aforradores para garantirem que a inflação não come os juros. Além disso, há que ter em conta as comissões de manutenção de conta. O risco é que limpem juros e ainda subtraiam capital da conta. São duas as maneiras de perder dinheiro sem sequer lhe mexer.

Mas há uma alternativa engenhosa – e “trabalhosa”. “Há vários depósitos promocionais a três meses. Se a pessoa abrir conta de três em três meses, pode aproveitar estas estas contas. Geralmente, oferecem 2% brutos, ou 1,4% líquidos”, refere António Ribeiro, que recomenda, novamente, cuidado com as comissões.

Mas, para além das poupanças para emergências, o aforro deveria chegar para aplicações para complemento de reforma. “Não são recomendados fundos de pensões porque “têm comissões demasiado elevadas”. Melhor será um PPR, com nível de risco ajustado à fase da vida do aforrador.