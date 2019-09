Quais são as melhores dicas para poupar dinheiro no supermercado?

As mensagens de apelo ao consumo imediato podem ser tentadoras e levar-nos a fazer más escolhas na hora de ir ao supermercado. A Reorganiza dá-lhe quatro dicas essenciais para poupar nas compras.

A primeira é “saber comparar”. A poupança não está relacionada apenas na escolha de um único supermercado. “Logicamente que não devemos andar a comprar cada produto em sua loja, pois é necessário medir o impacto de tempo e os custos reais de deslocação de loja em loja. Mas ainda assim podemos ter presente que algum tipo de produtos faz mais sentido comprar no Supermercado X e outros no Supermercado Y ou na mercearia Z”, aponta a consultora.

Depois de já estarmos informados é muito importante mantermo-nos fiéis à lista de compras.

A terceira dica prende-se com o facto de “conhecermos os cantos à casa”. A Reorganiza salienta que isso nos pode ajudar a identificar onde estão os produtos com melhor relação preço/qualidade/quantidade. “Geralmente, esses produtos são os menos rentáveis para as grandes superfícies e por isso não são os que estão mais visíveis. Tipicamente aqueles produtos que parece que nos saltam aos olhos são os que têm maiores ganhos para a cadeia de Supermercados e não necessariamente para o consumidor.”

E finalmente, deve tirar partido dos diferentes cartões de cliente dos supermercados, prestando sempre atenção às “letras pequeninas”. Se é verdade que estes cartões permitem-nos usufruir de descontos, há que ter atenção sobre se esses descontos não são apenas convertíveis num determinado prazo que nós não temos possibilidade de cumprir. “Tenha também em mente as diferentes vantagens associadas aos descontos com gasolineiras, vantagens que poderão permitir poupanças expressivas quer nos combustíveis quer noutros serviços que já contratamos”, aponta a consultora.