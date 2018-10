Qual é o pacote mais competitivo do mercado? Os portugueses respondem

A Compara Já perguntou e os portugueses responderam. A MEO é a operadora preferida. E quem diz preferida, quer dizer mais competitiva do mercado. A operadora arrecadou quatro dos seis galardões da edição de 2018 dos “Prémios das Telecomunicações“.

A MEO levou para casa os prémios de “Pacote 3P mais competitivo”, “Pacote 5P mais competitivo”, “Melhor pacote para fãs de Desporto” e “Melhor pacote para Crianças”. A NOWO venceu na categoria “Pacote 4P mais competitivo” e NOS foi premiada com o “Melhor Pacote para fãs de Filmes e Séries”.

A edição deste ano destacou-se pela valorização cada vez maior da velocidade da internet face ao número de canais, com os pacotes com 1.000 Mbps (Megabit por segundo) a assumirem o protagonismo.

A MEO foi distinguida na categoria “Pacote 3P mais competitivo”, ou seja, no pacote que inclui internet, televisão e telefone fixo, com a sua oferta “TV+NET+VOZ+GIGA”. Esta oferta destaca-se pelos 1.000 Mbps de velocidade, 200 canais, minutos ilimitados para chamadas nacionais e 1.000 minutos para as internacionais com um valor mensal de 46,49 euros.

Se adicionarmos o telemóvel no pacote – “Pacote 4P mais competitivo” – foi a NOWO quem levou a melhor. Apesar de contemplar apenas 100 Mbps de velocidade de internet, menos canais e um plafond de telemóvel mais reduzido, esta oferta destaca-se por ter quase metade do custo mensal das suas concorrentes. A oferta “4P” da NOWO tem uma fatura mensal de 42,98 euros.

Nos pacotes que agregam mais serviços, os chamados 5P, a MEO voltou a ser distinguida pela sua oferta “M50 Giga”. Por 94,99 euros por mês, este pacote destaca-se por ter disponibilizar mais canais do que os seus concorrentes. Nesta categoria, todas as operadoras apresentam características muito similares, à exceção da NOWO, que não disponibiliza este serviço.

A MEO destacou-se ainda no mundo dos mais pequenos. A oferta “M40 Plus” foi considerada o “Melhor pacote para Crianças”. Com um custo mensal de 59,99 euros, a oferta disponibiliza sete canais base – Disney Channel, SIC K, Panda Biggs, Panda, Disney Junior, Cartoon Network e Baby TV -, um canal exclusivo – JimJam – e ainda duas opções premium – Disney on Demand e Cartoon Network Premium.

Esta operadora levou também para casa o prémio de “Melhor pacote para fãs de Desporto”, com a oferta “M40 Giga”, que disponibiliza quatro canais base – Sport TV +, Sporting TV, Eurosport 1 e Eurosport -, três exclusivos – A BOLA TV, Real Madrid TV e Kombat Sport -, e ainda três opções premium – Benfica TV, PFC e Sport TV. Este pacote custa 79,99 euros por mês.

Mas, para os amantes de filmes e séries, a melhor opção vem da NOS. O pacote “NOS 4”, por 57,99 euros por mês, disponibiliza 12 canais base – AMC, AXN, AXN Black, AXN White, BBC Entertainment, Canal Hollywood, FOX, FOX Comedy, FOX Crime, FOX Movies, FOX Life e Syfy – e um exclusivo, Sudance TV. A operadora permite ainda o acesso a mais canais com um custo mensal acrescido – SET, SET Max, TVCine (1, 2, 3 e 4) e TVSéries -, bem como a um serviço adicional de streaming, o NOS Play.

Para eleger as ofertas mais competitivas, a Compara Já baseou-se nas preferências dos últimos 30 mil utilizadores do seu simulador.