Qual o supermercado que vende mais barato? A Deco responde

O Continente e o Continente Modelo perderam a liderança do ranking dos preços mais baixos. Estão agora em segundo lugar atrás dos supermercados Jumbo. A conclusão é da Deco Proteste, que atualizou o seu índice de preços das cadeias de supermercados, entre os meses de setembro e novembro de 2017.

Com uma média de preços 2% mais barata em relação aos supermercados do grupo Sonae para o mesmo cabaz de produtos, o Jumbo é a cadeia que pratica os preços mais baixos em Portugal continental. A Deco comparou os preços das grandes superfícies comerciais presentes pelo menos em 10 distritos.

Depois de ter tido os preços mais baixos em junho de 2017, a cadeia do grupo Auchan voltou a ser a mais barata tanto nas lojas como na internet. No mundo online, o Jumbo tem os preços mais baixos desde 2016, seguido agora pelos supermercados Continente que mantêm os seus preços 2% mais caros.

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor comparou 110 290 preços de 141 produtos, em 70 concelhos. O estudo teve por base um cabaz de produtos com as marcas mais vendidas no país, entre frescos, congelados, mercearia e produtos e higiene pessoal e do lar.

As cadeias de supermercados que vendem o cabaz selecionado por um preço inferior obtiveram melhor classificação pela Deco. O cabaz selecionado foi composto por produtos das marcas próprias de cada uma das lojas (38%) e, os restantes, por marcas de fabricante. Para este índice, a Deco não considerou as promoções condicionadas nem os descontos em cartão.

Nesta atualização do estudo, os supermercados Pingo Doce subiram para o terceiro lugar, com o custo médio do cabaz com a diferença de 7% em relação às lojas Jumbo. No Lidl e Minipreço, gasta-se mais 14%.

Na Madeira e nos Açores, o cenário é diferente. A cadeia do grupo Jerónimo Martins, lidera atualmente o ranking das cadeias de supermercados mais baratos no Funchal, na Madeira. O Continente Modelo ocupa agora o segundo lugar, praticando preços 2% mais caros do que o Pingo Doce. Nos Açores, o Continente Modelo continua a ser o supermercado mais barato, na ilha Terceira partilha a liderança com os supermercados Guarita.

Simulador Deco

Uma família que gaste cerca de 150 euros mensais nas suas compras pode poupar até 250 euros por ano se escolher o supermercado mais barato, diz a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Os preços variam de distrito para distrito e de supermercado para supermercado. Assim, a Deco preparou um simulador capaz de comparar preços por concelho de um cabaz de produtos personalizável pelo utilizador, para descobrir “quem vende mais barato” em cada localidade.