“Qualquer sinal pode ser mal interpretado e funcionar contra nós”

É, desde o início de março deste ano, presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), entidade independente que tem por missão analisar as contas do Estado. Nazaré Costa Cabral sucede no cargo a Teodora Cardoso.

Nazaré Costa Cabral licenciou-se em Direito em 1994 e doutorou-se na área em 2007, na Faculdade de Direito de Lisboa. Em 2015, fez a licenciatura em Economia, na Universidade Nova. Entre 1997 e 2002 e entre 2005 e 2007, desempenhou funções de assessoria jurídica em gabinetes governamentais, nas áreas do Trabalho e da Segurança Social.

Em 2014, teria a sua primeira grande incursão nas Finanças Públicas. Foi escolhida por Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, para integrar o grupo de trabalho da revisão da Lei de Enquadramento Orçamental.

Esta é a primeira de duas partes da entrevista completa que a presidente do Conselho das Finanças Públicas concedeu a Dinheiro Vivo/TSF.

O CFP considera que o novo cenário macroeconómico do governo no esboço de orçamento para 2020 entregue a Bruxelas não é prudente, sobretudo por variáveis externas. Quais são os principais riscos?

De facto no nosso documento consideramos que o cenário que está subjacente ao programa orçamental não é prudente e esta insuficiência prende-se essencialmente com a trajetória esperada para o crescimento do produto e algumas das componentes do produto, nomeadamente a vertente das exportações e das importações, consideramos que no que diz respeito às exportações a trajetória é de uma aceleração que não está em linha com aquilo que é a perspetiva de evolução da procura externa no próximo ano, em face do clima de incerteza que estamos a viver e que obviamente condiciona o que vai ser o comportamento económico dos nossos parceiros comerciais, quer na zona do euro, quer países terceiros. Efetivamente esse comportamento e essa incerteza levou-nos a assinalar as dúvidas. O nosso endosso foi com reservas.

Vídeo. Carta de Bruxelas é "aviso e recomendação"

Esta semana, a Comissão Europeia (CE) disse que também tem reservas em relação às projeções que o governo entregou. São motivos reais de preocupação ou é apenas um pro forma, visto que era apenas um rascunho?

A resposta da CE deve ser interpretada como um aviso e fundamentalmente como uma recomendação. Estamos a trabalhar sobre um documento que opera em políticas invariantes, ou seja, não havendo medidas políticas nem no lado da receita nem no lado da despesa, portanto agora é expectável que o governo com esse alerta dote as medidas que sejam necessárias para que os resultados orçamentais se aproximem do que é expectável em termos de cumprimento das metas e regras orçamentais.

Quão distante é que o quadro macroeconómico apresentado pelo executivo pode ficar da realidade?

Neste momento o que notamos é que existem várias medidas do lado da receita que não estão ainda totalmente contempladas, verifica-se, provavelmente, uma subestimação da receita a cobrar e que pode ser alterada. Do lado da despesa temos de ver que medidas de poupança da despesa é que o governo estará em condições de tomar. Não queria, neste momento, pronunciar-me sobre o desenho da política. O governo está a constituir-se, vai entrar em funções e nós ainda não temos toda a informação sobre o resultado da previsão orçamental. Temos de aguardar.

Têm saído várias projeções, o governo aparentemente está a ser mais pessimista ou prudente do que Conselho das Finanças Públicas. Gostava de perceber um pouco a razão destas discrepâncias.

Apontamos para um superávite de 0,1% do PIB (produto interno bruto) e o resultado apontado para o corrente ano pelo governo é de um défice de ainda 0,1% do PIB.

Um superávite, tocado por miúdos, é sobrar dinheiro.

Exatamente, é o excedente orçamental. Reparemos o seguinte: é uma diferença de duas décimas entre uma e outra previsão.

Psicologicamente é uma diferença enorme.

Psicologicamente sim. Mas em termos de valores de facto corresponde a 400 milhões de euros de diferença. Se olharmos para o esboço orçamental tal como está, o que notamos é uma subestimação da receita tendo em conta as nossas próprias projeções. O crescimento da receita pública foi assinalável este ano, nomeadamente no que diz respeito à receita com impostos diretos e indiretos. Projetando aquilo que é o desempenho orçamental até ao momento e até ao final do ano estimamos uma diferença que reflete depois este diferente resultado.

É normal que aconteça esse impulso da receita no fim do ano?

É interessante a capacidade muito forte de reação da receita fiscal ao comportamento da economia, até surpreendente. Se calhar agora com esta revisão estatística que o INE operou, uma parte da explicação já está dada, ou seja, houve a revisão do PIB porque se calhar havia aqui algum PIB que não estava a ser adicionado à economia. Em todo o caso, notamos que a receita fiscal tem tido um comportamento muito reativo relativamente à dinâmica económica e isso traduz que a cobrança de receita até acabe por ficar, nestes dois últimos exercícios, um pouco acima das previsões iniciais.

Vídeo. Portugal precisa de "mais espaço orçamental"

Falamos de receita mas também há uma parte de reduções de despesa, os juros por exemplo. Isto tem sido pouco relevado no discurso do governo como um contributo do Banco Central Europeu (BCE). É de esperar que Portugal comece a pagar mais para vender dívida?

Considero que Portugal tem sido um beneficiário efetivo da política monetária expansionista que o BCE tem adotado nos últimos anos. Se me permite, há duas ideias que têm sido muito propagadas em vários meios. Uma está relacionada com saber se efetivamente a política monetária tem condições para continuar neste ritmo, fortemente acomodatício, ou se estará a perder efetividade. Há quem defenda que neste momento a política monetária perdeu efetividade e a altura está a chegar para a política orçamental. Aliás, Mário Draghi assinalou que era importante os governos adotarem um conjunto de medidas de estímulo orçamental. Tem-se apontado o caso alemão, o exemplo de um país excedentário do ponto de vista orçamental e seria importante o governo alemão avançar com uma política mais expansionista do ponto de vista orçamental. Uma outra questão muito referida é saber se os países que atravessaram de forma mais intensa os efeitos da crise soberana terão, agora, por força das políticas de consolidação que adotaram, mais espaço orçamental para fazer face a uma situação de inversão de ciclo. Ou seja, se terão capacidade para, num contexto de recessão, poder adotar medidas expansionistas do lado orçamental, fazendo funcionar os estabilizadores automáticos para melhor reagir aos efeitos de uma eventual recessão económica. O que posso dizer em relação a esta questão é que não obstante os progressos que têm sido feitos do ponto de vista orçamental, e não obstante a ideia de podermos pensar que temos uma capacidade acomodatícia maior, era bom que o espaço orçamental de Portugal fosse mais amplo.

Vídeo. O momento permite-nos reduzir a dívida

Quanto?

Não consigo quantificar porque estas coisas não são quantificáveis. O que era importante era que o espaço orçamental fosse maior para que tivéssemos, neste momento, uma capacidade de responder de forma mais positiva às necessidades de investimento público que temos, e que são reais em vários setores, mas que infelizmente não podemos responder da mesma maneira porque ainda temos algo que ainda condiciona fortemente essa capacidade de manobra, que é o peso da dívida pública no produto. Obviamente, não podemos comportar-nos como a Alemanha. Chamo também a atenção para outro aspeto: vivemos uma conjuntura que é simultaneamente muito benévola e também muito excecional e instável. É benévola porque conseguimos beneficiar deste círculo virtuoso de ter saldos primários positivos, que estamos a ter, e ao mesmo tempo a tal boa conjuntura dos juros a pagar ajustados do crescimento económico. Isso é fundamental do ponto de vista dos progressos em termos de redução da nossa dívida pública. É muito importante beneficiar destes dois fatores: saldos primários positivos e ao mesmo tempo beneficiar de uma boa conjuntura resultante de juros baixos. Ainda por cima, a taxa de juro implícita é mais baixa do que a própria taxa de crescimento nominal da economia. Este momento, por ser benévolo, permite-nos aproveitar o contexto para reduzir de forma acelerada o rácio da dívida. Esta é uma circunstância excecional e instável. É excecional porque se olharmos para as séries históricas de comportamento do juro da dívida, não tivemos muitos episódios parecidos com este que estamos a viver, e digo que é instável porque embora tudo indique no curto prazo ainda possamos beneficiar deste bom efeito, não podemos acreditar que isto vai ser para sempre. E no caso português temos inúmeros fatores de vulnerabilidade que nos expõem muito. O peso da dívida é um deles mas há outros que não nos retiram dos holofotes dos investidores e dos mercados financeiros e em qualquer momento a situação pode mudar num sentido desfavorável para nós.

Relativamente aos juros e ao programa do BCE, que começou em 2015. Quanto tempo mais é que podemos contar com juros baixos?

Neste momento a decisão que está tomada é para o ano de 2020. Como é sabido, vamos ter agora uma nova presidente que, enfim, sabemos que as decisões são sempre colegiais, difíceis de tomar porque existem opiniões diferentes no seio do BCE (opiniões favoráveis à manutenção desta política e outras que, pelo contrário, põem em causa a sua eficácia). Mas para lá do que seja o desenho da política monetária, da qual estamos a beneficiar, também temos de pensar que ainda há muita coisa que depende de nós, ou seja de fatores endógenos e da nossa própria capacidade de aproveitar este momento para estarmos cada vez menos expostos a uma diferente apreciação e perceção que poderiam rapidamente… porque os juros não são só a política monetária, é também prémio de risco e perceção de mercado.

Está a falar do rating, de uma avaliação mais desfavorável?

Obviamente, estamos sempre. Ainda bem que fala nisso. As agências de rating, o critério basilar que continua a destacar-se é o aspeto da dívida pública e a sua dimensão no produto. Podemos usar algum espaço orçamental que tenhamos disponível mas chamo a atenção que isso tem de ser feito na dose certa e não podemos esquecer que este é um bom momento para continuar a diminuir a nossa dívida, aproximando-nos da média europeia para podermos comparar melhor com os nossos parceiros europeus.

Disse há pouco que o espaço orçamental deveria ser maior. Isto significa que o país não deve ficar satisfeito com o excedente orçamental de 0,1%?

Neste momento temos de canalizar os nossos esforços em termos de saldos primários positivos para continuar nesta trajetória. As opções são claras. Nos nossos exercícios temos feito algumas simulações nesse sentido. O que é que significa relaxar um bocadinho do esforço orçamental? Obviamente que ele pode ser relaxado só que isso significa não descer tanto nem tão rapidamente o rácio da dívida pública. Há escolhas que são feitas.

E a escolha certa é continuar no caminho dos excedentes orçamentais?

Creio que enquanto não nos aproximarmos da média da dívida europeia, à volta dos 90% do PIB, enquanto não comprarmos melhor com essa realidade, estamos sempre mais expostos e vulneráveis. Qualquer sinal até que possa ser mal interpretado do ponto de vista dos mercados pode ter um efeito negativo e reverter-se contra nós.