Quando a comida paga mais IVA… porque lha levam a casa

Carne, peixe, pão, bolachas e quase todos os salgados. Quando os compra no mercado, paga 6%, comidos num restaurante, são taxados a 13%, mas é cobrada a taxa máxima de IVA (23%) quando a refeição envolve take away. É uma distinção que não faz sentido para a indústria alimentar, que tem tentado acabar com a aplicação de três taxas diferentes para o mesmo produto.

Há 15 dias, Manuel Tarré, presidente da Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (ALIF), que escreveu uma carta aberta a Mário Centeno, pediu audências às Finanças e aos grupos parlamentares, para defender o fim da tributação diferenciada de vários produtos alimentares. Agora, num momento em que vivemos em estado de emergência e os portugueses devem ficar em casa, ficando muito mais dependentes do take away, o fim dessa diferenciação faz ainda mais sentido, defende o responsável.

“Hoje é uma penalização ainda mais absurda para quem é obrigado a ficar em casa e a aumentar a sua lista de compras domésticas”, sublinha.

“Não faz qualquer sentido aplicar a taxa máxima de IVA de 23% aos alimentos congelados e às refeições cozinhadas que os portugueses levam para casa, sobretudo quando estes só pagam 13% de IVA quando as consomem nos restaurantes”, sublinha Tarré na carta enviada ao ministro das Finanças. “O mesmo produto – por exemplo peixe – paga 6% de IVA se for vendido fresco ou congelado no mercado ou no supermercado. Não faz qualquer sentido tributar o mesmo produto como básico quando é fresco; como produto merecedor de um escalão intermédio quando é servido num restaurante; e como produto de luxo quando é levado para casa.”

Além da diferença substancial das taxas de IVA nos vários países europeus – o que paga a 23% em Portugal, em Espanha é taxado a 10% e em França a 5,5% -, há uma questão de incoerência fiscal, lamenta o responsável, que defende que a questão do IVA acaba até por ser um impedimento a uma melhor alimentação dos portugueses. “A aplicação da taxa máxima de IVA a produtos tão básicos como o peixe ou a carne congelada ou pré-cozinhada para levar para casa é fiscalmente regressiva”, defende Manuel Tarré, já que com a aplicação da taxa intermédia ou mínima “o aumento do seu consumo pela população traduzir-se-á num aumento da receita fiscal”.