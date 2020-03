Quando elas souberem quanto eles ganham, as coisas vão mudar?

Os números variam, mas não há nenhum que mostre homens e mulheres em equilíbrio salarial: elas ganham indiscutivelmente menos. Mesmo com igual número de anos de casa, qualificações e a desempenhar o mesmo tipo de trabalho, a penalização das mulheres é, em média, de 11,1% no salário-base, que se traduzem em alguns milhares de euros ao final de cada ano, segundo aponta o último barómetro de diferenças produzido pelo Ministério do Trabalho.

Sabe-se que há setores mais penalizadores do que outros, como a indústria transformadora, onde elas levam para casa, ao fim do mês, menos 20%, contando todos os rendimentos. Ou as minas e pedreiras, com menos 35%, e novamente com os indicadores limpos para comparar trabalhadores em iguais circunstâncias. Nas empresas de gás e luz, também, os salários delas encolhem 24%. São as diferenças mais gritantes, a par com as que ocorrem nas organizações internacionais com sede em Portugal, que atingem os 41%. Mas não há setor que não as tenha: as diferenças mais baixas, de 9%, estão na hotelaria e na restauração.

Planos vão eliminar diferenças não justificadas

O que ainda não se conhece hoje é a situação específica de cada empresa e quanto da diferença na folha de vencimentos pode ser justificado. Uma situação que vai mudar neste ano com a efetivação das regras da Lei da Igualdade Salarial.

Até ao final de junho, cabe ao Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho publicar um balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens por empresa, profissão e níveis de qualificação, para toda a gente ler. Tal como foi feito no Reino Unido, a iniciativa arranca com as grandes empresas, com 250 ou mais trabalhadores.

Será depois implementada nas empresas com 50 trabalhadores ou mais, deixando de fora as PME.

Aos empregadores caberá também divulgar a informação junto dos trabalhadores. E às autoridades do trabalho impor planos para que as diferenças não justificadas sejam reduzidas e emitir pareceres perante queixas dos trabalhadores.

“A transparência é o primeiro passo, é aquilo que nos vai permitir ter acesso à informação que nos deixa então verificar se, efetivamente, existem diferenças que são justificáveis ou não”, defende Jorge Cabrita, investigador da Eurofound, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Trabalho.

“O problema é que, muitas vezes, devido à opacidade da informação, pelo facto de não sabermos como é que os salários são calculados, não conseguimos saber se existem diferenças ou não”, aponta Cabrita, lembrando que não se resolve um problema sem saber onde ele está.

Esta é mesmo a prioridade na agenda da Comissão Europeia para a Igualdade, cuja estratégia foi apresentada na última semana, e que quer regras semelhantes a vigorar em toda a União. Há uma consulta pública aberta até 28 de maio para tornar obrigatória a transparência nos salários e fortalecer os mecanismos de fiscalização. Dela vão sair medidas vinculativas para todos os países do grupo, garante Bruxelas.

Em Portugal, já vai estar, este ano, na mão das trabalhadoras, ou trabalhadores, pedir na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego um parecer sobre eventual discriminação salarial com base nos novos dados, quando sintam que o seu trabalho está a ser desvalorizado em função do género. Aos empregadores, cabe justificar as diferenças e, caso não as justifiquem, a razão fica do lado dos trabalhadores.

A transparência também vai ter outras utilidades, defende o responsável da Eurofound: “Em muitos países, e até em alguns setores específicos, existem medidas para que, após se ter percebido como são calculados os salários para homens e mulheres nas diferentes ocupações, haja ações de compensação que façam que o gender pay gap desapareça.”

Trata-se de ajustamento salarial faseado, que passa, em grande medida, por garantir atualizações maiores para as mulheres por via da contratação coletiva: “Se houver uma diferença salarial numa determinada ocupação relativamente a outras que não seja justificada, e apenas seja baseada no género, há um ajustamento salarial que pode ser aplicado durante um determinado período de tempo – um, dois ou três anos – e, nesse caso, os aumentos salariais que se aplicam são diferentes para as mulheres, para que elas, no fim desse período, fiquem com um salário idêntico ao dos colegas que estão a desempenhar a mesma função”, explica Jorge Cabrita.

Grandes empresas pagam menos 26%

É nas grandes empresas portuguesas que os dados apontam para maiores desigualdades. Nas organizações com 250 ou mais trabalhadores, as mulheres recebem menos 26% do que os homens, com uma média de 1266 euros de ganhos brutos. Já nas empresas com entre 50 e 249 trabalhadores, a diferença fica em 24%; as mulheres ganham 1177 euros brutos.

Aqui, os dados do Ministério do Trabalho não são ajustados para pôr os trabalhadores em circunstâncias iguais. Juntas, as empresas às quais se vai aplicar a nova lei, empregam mais de 1,6 milhões de trabalhadores. Há 1089 grandes empresas com mais de 250 funcionários. São 8189 com 50 ou mais pessoas.

Já as empresas mais pequenas, com até 49 funcionários, registam uma diferença salarial não ajustada de 14%, com as mulheres a receberem 893 euros brutos, nos dados que se reportam a 2018. As PME, que por enquanto ficam de fora do alcance da Lei da Igualdade Salarial, são mais de 285 mil, empregando cerca de 1,4 milhões de trabalhadores.

Uma longa marcha para a igualdade

A lei mudou para tornar as diferenças transparentes, mas até que sejam resolvidas há ainda uma longa marcha a fazer. A partir de julho, a Autoridade para as Condições do Trabalho vai aplicar planos de avaliação das diferenças salariais num acompanhamento que exige critérios objetivos de discriminação e que se prolonga por 12 meses até à implementação total.

Assim, só a partir do verão de 2021 é que os grandes empregadores terão efetivamente de justificar as diferenças e mostrar que corrigiram as situações em que não há justificação junto do Ministério do Trabalho. O mesmo acontecerá nas empresas com mais de 50 trabalhadores lá para o verão de 2022.

Pedir um parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, algo que é possível fazer desde janeiro, também não será fácil. O trabalhador tem à partida de identificar qual o colega ou os colegas de outro sexo em relação aos quais se sente discriminado. Todos juntos, os prazos para um parecer implicam uma espera de praticamente um ano até uma decisão vinculativa.