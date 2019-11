Quando era empresa pública, ANA Aeroportos desaconselhava Montijo

Em 2007, quando a ANA Aeroportos era uma empresa do Estado, liderada por António Guilhermino Rodrigues, esta desaconselhava a construção de um aeroporto no Montijo.

“Considera-se desaconselhável a localização Montijo para a implementação de um aeroporto complementar à Portela, tendo em conta as várias vertentes em que foi analisada”, dizia a ANA num estudo consultado pelo Expresso. Agora privada, a ANA é uma das defensoras do aeroporto do Montijo.

O documento citado pelo semanário destacava como limitações do Montijo “a complexidade do espaço aéreo, as condicionantes físicas do local, os impactes ambientais, os volumosos investimentos e os custos operacionais”.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu luz verde ainda que condicionada ao aeroporto do Montijo e obriga à aplicação de 200 medidas mitigadoras do impacto no ambiente. A ANA tinha até 13 de novembro para se pronunciar, mas no início desta semana pediu uma prorrogação do prazo até 20 de dezembro para “maior aprofundamento sobre as implicações e exequibilidade”.