Quando o Facebook e os chats ajudam a esclarecer dúvidas

Pode o Facebook servir de ferramenta para ajudar na pandemia da COVID-19? A resposta é sim e chama-se Assistente Digital COVID-19. A partir da seleção de sintomas ou comportamentos, e de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, este algoritmo consegue recomendar ou indicar os próximos passos a quem o consulta.

O Assistente Digital permite fazer a triagem dos sintomas apresentados, responder a perguntas frequentes colocadas pelos utentes e dar recomendações sobre como evitar o contágio e manter-se saudável.

Este serviço de inteligência artificial responde ainda a perguntas colocadas de forma direta. Por exemplo, à pergunta Como se transmite?, para além das formas de transmissão, são ainda oferecidas recomendações básicas sobre como evitar o contágio.

A criação deste modelo algorítmico permite melhorar a resposta a dúvidas frequentes e orientar as pessoas para informação cientificamente validada – bem como aliviar as linhas de atendimento do SNS24, ao permitir uma indicação rápida aos utentes mediante os seus sintomas.

O Assistente Digital é uma ferramenta disponibilizada pelo trabalho conjunto da Escola de Medicina da Universidade do Minho, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Automaise e HLTSYS.

O Assistente Digital COVID-19 é gratuito e pode ser integrado em qualquer página web. Para integrar o Assistente Digital na sua página contacte através do email info@automaise.com.