Quando se discute nova lei, japonesa JTI lança novo produto de tabaco em Portugal

Lucas Chazarreta, country manager da JTI Portugal © DR

"Portugal é o quinto mercado a lançar esta tecnologia Ploom X e o investimento é o maior que a JTI alguma vez fez num lançamento, a começar em Lisboa." A declaração é de Lucas Chazarreta, country manager da JTI em Portugal, que hoje esteve no lançamento do produto de tabaco aquecido, no Sud. E ainda que a entrada se faça num momento em que o país discute leis altamente restritivas para a venda e consumo de produtos de tabaco, à boleia da transposição da diretiva europeia que aperta a malha aos locais de fumo permitido, não há desânimo na companhia.

Pelo contrário, questionado sobre a influência dessas novas regras no investimento previsto, o responsável negou que a JTI perdesse entusiasmo ou estivesse a ponderar repensar valores. Uma opinião secundada por Ana Margarida Cordeiro, corporate affairs & communication manager da JTI Portugal. Ainda que critique o radicalismo dos passos que o governo pretende dar à boleia da transposição da diretiva europeia, com impactos profundos e ondas de choque em toda a economia, Ana Margarida Cordeiro garante que o investimento "pode ser adaptado se a nova regulação tiver impacto, podem ser repensados os seus objetivos, mas não o total previsto para este novo mercado".

"Existem em Portugal 55 mil pontos de venda. A aplicar-se como está a nova lei, isso reduziria a oferta para menos de 5 mil", vincou a responsável, considerando avisada uma discussão alargada sobre o tema e os seus impactos. Ainda que a marca esteja preparada para, se for o caso, adaptar o seu portfolio ao que a lei permitir - excluindo os produtos com sabor a mentol e outros sabores, por exemplo, mas podendo manter os tipos bronze e gold, os produtos regulares do novo Ploom X.

"Equipas multifuncionais de especialistas colaboraram ao longo de anos para desenvolver um produto verdadeiramente global que responde às necessidades do consumidor de tabaco aquecido - um setor em rápido crescimento nos últimos anos no país. Esta é uma aposta de futuro da empresa, um futuro no qual Portugal tem um papel chave para continuar a crescer em inovação, tecnologia e qualidade", vinca, em declaração à imprensa, o country manager.

O novo sistema, que conta no lançamento com seis variedades de Camel sticks, diferencia-se pelo sistema HeatFlow™, com tecnologia exclusivamente desenvolvida pela JTI que se destaca por dispensar lâmina de aquecimento.

"Optámos por um plano de lançamento faseado, começando em Lisboa dado o peso desta região no total de vendas da categoria de tabaco aquecido, que estimamos que seja cerca de 40% do volume nacional", afirma ainda Lucas Chazarreta. "Após consolidação do Ploom X nesta região, a nossa expectativa é dar passos sólidos para expandir a distribuição a outras áreas geográficas e assim disponibilizar esta tecnologia exclusiva a consumidores de todo o país."