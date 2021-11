Quanto custa a Portugal ficar fora do Mundial? Itália perdeu 100 milhões

Cristiano Ronaldo após a derrota frente à Sérvia, dia 14 de november, que obriga agora a Seleção Nacional a ir ao playoff. © EPA/MARIO CRUZ

Portugal fora de um mundial de futebol é assunto ainda contabilizado em escudos. A seleção nacional falhou o apuramento para França, em 1998, mas esteve na Coreia do Sul/Japão, em 2002, na Alemanha, em 2006, na África do Sul, em 2010, no Brasil, em 2014, e na Rússia, em 2018, além de ter participado em todos os europeus, ganhando um deles e ficando em segundo noutro, que intermediaram a festa da FIFA.

Por isso, uma eventual ausência do Qatar no próximo ano não tem termo de comparação económico. O melhor é compará-lo com o maior ausente - com a licença da Holanda - da última edição: a tetracampeã mundial Itália.

Estimaram na época observadores locais que o país perdeu cerca de 100 milhões de euros por não ter ido à Rússia. Desde bónus dos patrocinadores, a prémios de participação e de eventuais vitórias, tudo custou dinheiro. Depois do desaire, a federação italiana viu-se também em situação enfraquecida à mesa de negociações, por exemplo, com a fornecedora de material desportivo Puma (no caso de Portugal é a Nike).

O valor dos direitos de transmissão no país caiu para metade e a aquisição de novos televisores, que sempre cresce em torno de 3% a 4% antes do início do evento, não se registou. A importância do futebol na economia de países fanáticos pelo jogo do sul da Europa, como Portugal ou a Itália, é tal que, segundo o La Repubblica, o PIB italiano cresceu 1% (16 mil milhões de euros) em 2006, ano do último mundial conquistado pela Squadra Azzurra.

Dois alentos, no entanto. Portugal ainda pode ir ao Euro, desde que supere duas seleções nos play-offs, e a Itália, dois anos após o desastre, reuniu os cacos e acabou campeã europeia.