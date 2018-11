Orçamento do Estado: Quanto custam as propostas dos vários partidos

Há várias medidas semelhantes entre as propostas de alteração ao OE entregues pelos vários partidos, pelo que a soma de cada um ultrapassa a fatura global. Ainda assim, as propostas, a serem aprovadas, teriam um impacto diferente no défice:

PSD:

O valor total das propostas de alteração entregues pelos social-democratas ascende a 1870 milhões de euros. Incluem-se aqui o fim do adicional ao ISP, a eliminação do adicional ao IMI ou ainda a redução em dois pontos percentuais da taxa do IRC.

PCP:

Somadas, as propostas com a assinatura do PCP rondam os 1700 milhões de euros. Deste bolo total, a maior fatia corresponde a propostas não fiscais (1500 milhões de euros). Recorde-se que os comunistas têm varias medidas com impacto nas pensões e nos apoios sociais às famílias.

BE:

O custo total das medidas dos bloquistas ascende a 1300 milhões de euros, de acordo com fonte governamental. Deste total, apenas 200 milhões correspondem a medidas com impacto na receita fiscal.

CDS/PP:

A avaliação do governo às medidas do CDS/PP indica que o seu custo ascende a 2,4 mil milhões de euros, sendo que a parcela mais relevante (2 mil milhões) corresponde a medidas fiscais.