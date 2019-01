Saiba aqui quanto é que o seu município lhe vai cobrar de IMI

A Autoridade Tributária (AT) já divulgou a lista de taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de cada município, no Portal das Finanças.

Para consultar, basta entrar na secção “Cidadãos” e escolher a opção “Consultar”. Ser-lhe-á apresentada uma lista e deve clicar em “Taxas de Município“. No formulário só deve indicar o ano que pretende consultar e o distrito.

O valor do IMI é estabelecido mediante a deliberação de cada assembleia municipal, tendo em conta o intervalo estipulado pela AT, que este ano é de 0,3% a 0,45% para os prédios urbanos e de 0,8% para os prédios rústicos.

Em 2019, 220 autarquias vão dar um desconto no IMI às famílias residentes e com filhos a cargo, o que corresponde a menos nove do que o número registado em 2018 e há 147 que vão aplicar a taxa pelo valor mínimo (0,3%).

Este ano, as datas de pagamento do IMI serão diferentes do que aconteceu em anos anteriores, tendo a primeira (e para muitos contribuintes única) prestação que ser paga em maio.