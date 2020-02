Quanto ganhou Draghi, Lagarde e os membros do BCE o ano passado?

O Banco Central Europeu (BCE) gastou 1,87 milhões de euros com os salários da comissão executiva durante o ano passado, abaixo dos 1,89 milhões de euros gastos em 2018, de acordo com as contas anuais de 2019.

No total os custos com pessoal foram de 567 milhões de euros o ano passado, acima dos 515 milhões de euros de 2018.

O antigo presidente do BCE, Mario Draghi, que se manteve no cargo durante 10 meses, recebeu 340 mil euros brutos, menos do que os 401,4 mil euros brutos que recebeu durante 2018 (12 meses). Já a atual presidente, Christine Lagarde, desde novembro do ano passado no cargo, pelos dois meses de liderança do BCE recebeu 68 mil euros brutos.

O espanhol Luis de Guindos, o vice-presidente, é o segundo maior salário: recebeu 350 mil euros o ano passado, acima dos 200,7 mil euros que auferiu em 2018, ano em que esteve sete meses nessas funções.

Seguem-se Benoit Coeuré e Yves Mersch, membros da comissão executiva, que auferiram 291,4 mil euros brutos por um ano em funções. Já Sabine Lautenschläger, que saiu em outubro, recebeu 242,8 mil euros.

Peter Praet (no cargo até maio) auferiu 121,4 mil euros brutos, enquanto que Philip Lane, que ocupou o cargo a partir de junho do ano passado, recebeu 170 mil euros brutos.

No quadro salarial surge ainda o nome de Vítor Constâncio, que até ter deixado de ser vice-presidente do BCE em maio de 2018 recebeu 143,4 mil euros.

O BCE lembra que os membros da comissão executiva e do conselho de supervisão recebe um salário base e um subsídio para despesas de representação e residência. “No caso do presidente, a residência é-lhes fornecida em vez de um subsídio”, frisa o banco central.