© Catarina Vieira / Global Imagens

Quanto maiores são as empresas, menos mulheres têm nos cargos de direção. Nas microempresas elas representam 30% dos cargos de gestão, percentagem que vai descendo à medida que cresce a dimensão das instituições: são 22% nas pequenas empresas, 20% nas médias e só 17% nas grandes empresas.

Os dados são da Informa D&B que, a propósito do Dia Mulher, analisou a presença feminina nas empresas em 2022, tendo concluído que elas são 2,9 milhões e representam 42% do total dos trabalhadores em Portugal. No entanto, um terço dos cargos de decisão (34,1% mais especificamente, correspondentes a 742 mil mulheres) são ocupados por funcionárias, sendo que, em termos de liderança, essa percentagem baixa para 26,9%.

E se tivermos em consideração apenas os cargos de topo, só 13,9% dos lugares de direção geral são ocupados por mulheres, percentagem que sobe para 16,2% nos lugares de conselhos de administração.

Destaca a Informa D&B no seu estudo que é nas empresas cotadas que se tem vindo a registar uma "evolução mais expressiva" da presença de mulheres, "provavelmente fruto da diretiva europeia segundo a qual os conselhos de administração destas empresas terão de incluir 40% de mulheres até 2026". Na última década, a presença feminina em órgãos de gestão, administração e gerência de cotadas mais que quadruplicou, passando de 5,7% em 2011 para 25,5% em 2022. Mas permanece muito longe ainda dos 40% exigidos por Bruxelas.

A diferença entre empresas privadas e empresas públicas é também significativa. Mostra o estudo que, nas 289 empresas do setor empresarial do Estado, há 17% de entidades que têm equipas exclusivamente masculinas e 2% exclusivamente femininas. A esmagadora maioria (81%) tem equipas mistas. Já no privado, há 354 mil empresas e, destas, 39% têm equipas de gestão exclusivamente masculinas e 5% exclusivamente femininas.

Como já referido, é nas empresas de maior dimensão que a presença feminina na gestão é menor, embora tenha crescido ligeiramente nos últimos cinco anos, refere a Informa D&B. Em termos de liderança, ou seja, nos cargos de topo, a tendência é semelhante: 28% das microempresas são lideradas por mulheres, o que só acontece em 9% das grandes empresas.

E quanto mais antigas são as sociedades, menos mulheres há a liderá-las. Há 28,2% de empresas jovens com liderança feminina, percentagem que desce para os 27,2% nas empresas adultas e para os 24,6% nas maduras, as que estão há mais de 20 anos em atividade.

A presença feminina cresceu em todos cargos de direção executiva, nos últimos cinco anos - são 29%, mais dois pontos percentuais do que em 2017 -, mas foi nas direções de Recursos Humanos e de Marketing e Comunicação que houve um maior acréscimo, de 4,9 e 4,5 pontos percentuais, respetivamente. As direções de Recursos Humanos são, aliás, a par da direção de Qualidade/Técnica, as únicas em que as mulheres estão em maioria.

E não é a área de atividade das empresas que faz gr regisande diferença no que às mulheres em cargos de gestão diz respeito, com a grande maioria dos setores a terem uma presença feminina na gestão abaixo de 31%. Acima só o Alojamento e Restauração e o Retalho, ambos com 33% de mulheres com responsabilidades de liderança e os Serviços Gerais, nos quais essa percentagem sobe para 43%. Construção, TIC e Energias e Ambiente são os setores com menos mulheres a mandar: 18%.

Destaca o estudo que as empresas lideradas por mulheres têm uma maior percentagem de funcionárias femininas no total dos trabalhadores e que apostam maioritariamente em equipas de gestão mistas. Quando são os homens que lideram, rodeiam-se maioritariamente de homens para tomarem decisões.

"A presença feminina no mercado de trabalho, para além de representar mais de 40% do total, é cada vez mais qualificada, fruto de uma grande evolução em termos de preparação académica. É, no entanto, uma evolução que não está a ter correspondência no número de mulheres que ocupam cargos de gestão e liderança; com este estudo, a Informa D&B pretende contribuir para uma evolução que, apesar de lenta, mostra alguma consistência", refere a diretora-geral da Informa D&B, Teresa Cardoso de Menezes.