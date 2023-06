Quase 10% dos portugueses temem não conseguir pagar a casa

Porto, arrendamento, habitação © Artur Machado/Global Imagens

Quase 10% das famílias portuguesas temem não conseguir pagar a casa onde vivem no espaço de três meses, contra os 6% da média europeoa. A conclusão é do inquérito da Eurofound - a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - sobre as dificuldades de acesso à habitação na União Europeia (UE) e mostram que os portugueses são dos que sentem maior insegurança nesta matéria.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que dá conta que a informação de cada Estado-membro foi recolhida entre abril e setembro de 2022 pela rede da Eurofound e complementada com dados das estatísticas europeias oficiais sobre rendimento e condições de vida (EU-SILC).

E os resultados indicam que 59% das famílias portuguesas consideram que será "muito improvável" terem de sair da casa onde vivem por dificuldades no pagamento da renda ou do crédito à habitação, mas este é o quarto valor mais baixo entre os 27 Estados-membros. Piores só a Grécia, Chipre e Polónia.

Quanto às despesas correntes da casa - que incluem água, gás, impostos e taxas, entre outros - os portugueses estão mais pessimistas. Um em cada cinco acredita que pode vir a ter dificuldades nos três meses seguintes. Cerca de 55% consideram pouco provável que possam vir a ter problemas para enfrentar estes gastos.

Países Baixos, Dinamarca e Finlândia são os países apresentam níveis de segurança habitacional mais elevados.