Quase 23% dos empregados foram impedidos de trabalhar entre abril e junho

Mais de um milhão de trabalhadores, o equivalente a 22,8% da população empregada, estiveram “ausentes do trabalho” no segundo trimestre, a esmagadora maioria por causa das medidas de confinamento impostas pelo governo para tentar travar a pandemia, informa o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este número de empregados forçados a parar duplicou face ao primeiro trimestre e quase quadruplicou face ao segundo trimestre de 2019, indica o INE.

“O aumento ficou a dever-se quase exclusivamente à redução ou falta de trabalho por motivos técnicos ou económicos da empresa (que inclui a suspensão temporária do contrato e o lay-off), razão apontada por 680,1 mil daquelas pessoas (cerca de dez vezes o número do trimestre anterior).”

A paralisação forçada dos empregados refletiu-se no número de horas trabalhadas na economia, que basicamente afundou.

“No 2.º trimestre de 2020, observou-se uma diminuição trimestral de 22,7% e uma redução homóloga de 26,1% do volume de horas efetivamente trabalhadas. Estas variações são as maiores desde 2011”, informa o INE nas Estatísticas do Emprego relativas ao segundo trimestre.

Além dos que mantiveram emprego e não puderam trabalhar, também houve já muita destruição de postos de trabalho no período que vai de abril a junho.

Segundo o instituto, em relação ao trimestre homólogo de 2019, a população empregada afundou 3,8% (menos 185,5 mil pessoas com trabalho), “contrariando a série de variações homólogas positivas observadas neste trimestre desde 2014”.

Cerca de 98,9 mil desses casos de perda de emprego afetaram mulheres (queda de 4,1% no emprego) e 86,6 mil eram homens (menos 3,5%).

42% dos desempregados passaram a inativos

Outro fenómeno raro é a ‘camuflagem’ do desemprego já que muitos dos desempregados ficaram impedidos de procurar trabalho durante o segundo trimestre, fruto do dever de recolhimento, dos limites à mobilidade, do encerramento obrigatório de muitas atividades e do fecho definitivo de portas de muitas empresas, que entretanto faliram.

Isso fez com que os desempregados não se pudessem classificar como tal (não conseguiram procurar ativamente trabalho porque simplesmente não havia ofertas), logo passaram a ser classificados como inativos.

Segundo o INE, “a população inativa com 15 e mais anos, estimada em 3.886.700 de pessoas, aumentou 5,7% relativamente ao trimestre anterior e 7,5% em relação ao trimestre homólogo”.

“Nunca antes, na série de dados iniciada em 2011, se havia registado variações trimestrais e homólogas tão elevadas”.

“Estes acréscimos são explicados, essencialmente, pelo aumento da população inativa que, embora disponível, não procurou trabalho, estimada em 312,1 mil pessoas. Esta população aumentou 87,6% em relação ao trimestre anterior e 85,6% relativamente ao período homólogo.”

O aumento no número de inativos “resultou, em parte, de 41,8% dos desempregados no 1.º trimestre de 2020 terem transitado para a situação de inatividade no 2.º trimestre de 2020”.

