Quase 40% de antigos alunos dizem que Governo podia ter ido mais longe nos apoios

O ministro das Finanças, Fernando Medina (C), acompanhado pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro (E), e pela pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), à chegada para uma conferência de imprensa para explicar as medidas do plano de resposta ao aumento de preços, em Lisboa, 06 de setembro de 2022. © Foto: António Pedro Santos/Lusa

Com a subida dos preços e das taxas de juro a zona euro deverá entrar em recessão. A prioridade do Banco Central Europeu é baixar a taxa de inflação que, em outubro, estava em 10,7%, mesmo que à custa do crescimento da economia. A maioria (56%) dos antigos alunos do The Lisbon MBA que participaram no Barómetro Alumni The Lisbon MBA acredita que será "muito provável" que o bloco da moeda única entre em recessão. Já 41% dizem que é "provável" e 2,7% consideram "pouco provável" uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro.

A zona euro vai entrar em recessão?

Para ajudar as famílias e as empresas a enfrentar a inflação, o Governo aprovou em setembro um pacote de 2,4 mil milhões de euros, com a distribuição de um cheque de 125 euros aos contribuintes com rendimentos brutos até 2700 euros mensais, e a antecipação de meia reforma aos pensionistas. O ministro da Economia também anunciou um conjunto de medidas para as empresas, no valor de 1400 milhões. Mas devia o Governo ter ido mais longe? Aqui as opiniões dividem-se, mas quase 40% dos inquiridos consideram que sim, que os apoios podiam ter sido mais generosos. Já 30,18% respondem "talvez" e 31,08% defendem que não.

O Governo devia ter concedido mais apoio financeiro às famílias e empresas?

Mais unânime é a resposta à pergunta sobre se os impostos devem descer. A grande maioria (77,5%) dos antigos alunos do The Lisbon MBA que responderam ao questionário respondem que sim, 14% dizem que "não" e 8,6% "talvez".

O Orçamento do Estado para 2023 deve baixar impostos?

O primeiro-ministro disse publicamente que não havia margem para atualizações gerais de salários na Administração Pública acima de 2% no próximo ano. Quase metade (46,4%) dos inquiridos concorda com António Costa, 32% discordam e 21,6% respondem "talvez".

O Governo tem margem para atualizações salariais no setor público acima de 2% em 2023?

Após negociações com os sindicatos da função pública, os aumentos dos trabalhadores do Estado em 2023 vão variar entre 2% e 8%, com os vencimentos mais baixos a serem mais beneficiados. Em média serão de 3,9%.