Quase 580 mil pessoas com vacinação completa, 06% da população, anuncia a DGS

Segundo o relatório semanal da DGS, 579.069 portugueses já receberam as duas doses da vacina contra o SARS-CoV-2, 83.652 das quais na última semana.

Vacinadas com a primeira dose estão agora 1.334.338 pessoas (13% da população), tendo 135.736 recebido esta toma na última semana, indica ainda a DGS.

Por grupos etários, destaca-se a faixa dos idosos com 80 ou mais anos, na qual 85% (576.599 pessoas) já foram vacinados com a primeira toma e 44% (298.862) já têm a vacinação completa.

No grupo entre os 65 e os 79 anos, 15% (237.063) já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, mas apenas 03% (50.930) têm a vacinação completa.

O relatório adianta ainda que 12% das pessoas com idades entre os 50 e 64 anos (252.678) foram vacinadas com a primeira dose, percentagem que baixa para os 04% (82.690) no que se refere à vacinação completa nesta faixa etária.

Relativamente à cobertura vacinal por regiões, o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas (626.873 doses) desde 27 de dezembro, quando se iniciou o plano de vacinação contra a covid-19, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (605.758), o Centro (404.406), o Alentejo (123.627) e o Algarve (71.744).

Nas regiões autónomas, a Madeira já vacinou um total de 48.501 pessoas, enquanto nos Açores já foram administradas 30.011 doses, mas a DGS refere que os indicadores para este arquipélago "poderão estar subestimados" devido a um atraso entre vacinas administradas e o seu registo.

Portugal ultrapassou esta semana a barreira dos dois milhões de vacinas recebidas, com um total de 2.344.530 doses desde o final de 2020, 1.996.561 das quais já distribuídas pelos postos de vacinação do país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.862.002 mortos no mundo, resultantes de mais de 131,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.887 pessoas dos 824.368 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.