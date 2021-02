Quase 600 mil pessoas trabalhavam em casa no quarto trimestre

Trabalho remoto ou teletrabalho © Unsplash

Nos últimos três meses de 2020, 597,5 mil pessoas mantinham-se a trabalhar em casa, representando 12% da população empregada, avança nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

O número mostra uma redução progressiva do impacto do teletrabalho no curso de 2020, depois de mais de um milhão de pessoas terem estado a trabalhar a partir de casa nos meses do primeiro estado de emergência imposto devido à pandemia, entre abril e junho.

Segundo o INE, os cerca de 600 mil trabalhadores em casa da reta final do ano ficaram 12% abaixo dos que se mantinham nessa situação no terceiro trimestre. Entre julho e setembro, havia 682 mil trabalhadores em casa.

Os dados desta quinta-feira, que resultam do Inquérito ao Emprego do quarto trimestre, apontam que 77% dos trabalhadores portugueses - 3,7 milhões de pessoas - se mantinham sem opção de teletrabalho no final do ano.

Desses, 167 mil estiveram ausentes do trabalho, por baixas, lay-off, férias ou licenças parentais, com 26 mil a apontarem a pandemia como motivo da ausência (menos 61% que no trimestre anterior).

Entre os que trabalharam em casa, 474 mil (79%) indicaram a pandemia como motivo. Na caracterização dos principais traços dos teletrabalhadores, o INE descreve que "de modo semelhante ao trimestre anterior, 50,4% eram mulheres, 56,5% residiam na Área Metropolitana de Lisboa, 71,4% tinham ensino superior, 91,6% eram trabalhadores por conta de outrem, 61,3% eram especialistas das atividades intelectuais e científicas e 86,1% trabalhavam no sector terciário".

Os dados do INE não encontram diferença no número de horas trabalhadas em casa ou no posto de trabalho. No quarto trimestre de 2020, a semana teve em média 37 horas quer para quem esteve em teletrabalho, quer para quem se manteve a trabalhar sem ausências do posto de trabalho.