Quase dois terços das declarações de IRS liquidadas trazem reembolso

Quase dois terços das declarações de IRS já liquidadas pelo fisco na campanha de recolha de imposto relativa aos rendimentos do ano passado deram origem a reembolso, com os contribuintes a verem devolvidos mais de 1,2 milhões de euros até aqui.

Em comunicado, o Ministério das Finanças indica que "a Autoridade Tributária e Aduaneira reembolsou cerca de 1 253 milhões de euros até quarta-feira, dia 4 de maio".

O valor diz respeito a cerca de dois milhões de declarações de IRS liquidadas, havendo 1,3 milhões delas, ou 65%, que deram origem a reembolso, de acordo com a atualização dos dados.

O valor médio dos reembolsos fica, assim, em 964 euros.

Até agora, junta a comunicação do ministério de Fernando Medina, "foram entregues mais de 3,2 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes". Destas, 41% foram submetidas através do IRS Automático, com preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas de forma automática às Finanças.

A maioria, 59%, continua no entanto ainda a ser feita de forma manual.

Além dos reembolsos por conta de imposto retido a mais ou por efeito de deduções, "foram também emitidas cerca de 227 mil notas de cobrança, num total de cerca de 119 milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança)", refere ainda a comunicação.

As Finanças lembram o prazo para a entrega da declaração - 30 de junho - e ainda que os contribuintes que pretendam recorrer a atendimento presencial nos Serviços de Finanças devem fazer o agendamento através do Portal das Finanças ou do centro de atendimento telefónico do fisco (217 206 707).