Quase dois terços das empresas não recorreram a qualquer apoio desde novembro

Porto, 14 / 11 / 2020 - Início do recolher obrigatório a partir das 13H de sábados e Domingos, como medida de contenção da pandemia Covid-19. Encerramento do comércio ás 13. Placa fechado. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Quase dois terços das empresas, 60%, não terão recorrido a qualquer apoio nos últimos três meses, apesar do reforço das restrições à atividade ocorrido neste período, aponta nova edição do inquérito Sinais Vitais da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e ISCTE, com resultados conhecidos nesta segunda-feira.

Nos dados avançados pela CIP, a razão apontada por cerca de metade das empresas (47%) que não recorreram a apoios foi a não elegibilidade, ainda que estas não tenham no estudo especificado o tipo de entraves com que se depararam no desenho das medidas (por exemplo, a existência de dívidas ao fisco ou Segurança Social deixou neste período de barrar o acesso a apoios).

"Há muitas empresas que têm vindo a ficar fora do tipo de apoios que existem", alertou Óscar Gaspar, da direção da CIP, na apresentação dos resultados do inquérito que ouviu empresários no início de fevereiro.

Ao certo, o estudo escutou 519 empresas, com maior representação da indústria e da energia (34%) e um universo desta vez mais reduzido de representantes do comércio (12%), o sector mais afetado com as regras do atual confinamento.

Os dados do estudo apontam que 40% dos negócios inquiridos recorreram aos apoios disponíveis nos últimos três meses, no período de novembro a janeiro, em que as medidas de confinamento escalaram e foram retomados apoios como a medida de lay-off simplificado para quem foi obrigado a fechar portas.

Mas, por outro lado, esgotaram-se apoios a fundo perdido das medidas Apoiar e Apoiar Restauração, com aviso de encerramento a novas candidaturas a 5 de fevereiro, o que a CIP diz não entender num momento em que o governo assegura que os apoios se manterão custe o que custar.

"Houve de facto uma procura muito grande, mas os plafonds têm de ser ajustados àquelas que são as necessidades", defendeu Óscar Gaspar, considerando "paradoxal" que não estejam a ser consideradas novas candidaturas ao Apoiar nesta fase (mantêm-se apenas abertas candidaturas para empresários em nome individual e ao Apoiar Rendas).

Segundo o inquérito da CIP, em janeiro o número de negócios em funcionamento pleno caiu de 85% para 67%. Já para 24% a atividade segue parcialmente encerrada, e 9% têm as portas totalmente fechadas.

A CIP vê "um terrível mês de janeiro" para os negócios nacionais, que no arranque do ano surgem a estimar um cenário mais negativo, embora a realidade varie bastante consoante a dimensão das empresas.

Para 63% das inquiridas, o primeiro mês de 2021 trouxe quebras de faturação face a igual período de 2020, sendo que 26% mantiveram o nível das vendas e 11% aumentaram-nas.

Mas, se para as microempresas há um universo de 67% de negócios em perda, no universo das grandes empresas a percentagem fica-se pelos 38%.

Até abril, as perspetivas melhoram apenas ligeiramente. Para o conjunto dos quatro primeiros meses do ano, a amostra da CIP devolve 53% de expetativas de quebras de faturação, 31% de manutenção de vendas e 16% de subida.

Novamente, há grande divergência entre os grandes e os mais pequenos negócios. Para 63% das microempresas, as quebras persistirão até à Páscoa, sendo que só 23% das grandes empresas antecipam manter faturação em queda neste período.

No sector industrial e noutros que gerem carteiras de encomendas, e que permitem perscrutar um horizonte mais longo de evolução das vendas, também não há sinais positivos. A 1 de fevereiro, 62% das empresas que vivem com este tipo de faturação planeada a médio prazo registavam redução de encomendas face ao mesmo período de 2020.

Estas perspetivas continuam a pesar contra as intenções de investimento e de contratação ou retenção de pessoal, mas com algum alívio nos planos para os recursos humanos. Se em dezembro 18% dos inquiridos se preparavam para despedir, a percentagem cai para 15% nos dados de janeiro.

Já quanto aos planos de investimento, há um agravamento. São 46% os negócios a preparar cortes, contra 40% nos resultados da edição anterior do estudo.