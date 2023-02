Quatro ex-ministros na defesa da Agricultura

© Direitos reservados

Alexandra Costa 21 Fevereiro, 2023 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia em que deixar de haver um Ministério da Agricultura é sinal que o setor deixou de ter relevância. Esta foi a opinião geral entre os ex-ministros da Agricultura que estiveram presentes no XIV Congresso Nacional do Milho, em Santarém, um evento promovido pela Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS). No entanto, Assunção Cristas, que ocupou o cargo entre 2011 e 2015, referiu que, mais importante do que o nome é a relevância do setor junto do quem realmente decide, diga-se o líder do Governo.

Na avaliação do estado atual e dos desafios futuros da agricultura portuguesa, Arlindo Cunha, responsável pela pasta entre 1990 e 1994, apontou a importância do acompanhamento técnico (e no terreno). Principalmente, quando se fala da agricultura 4.0 e da digitalização do setor.

"Temos de ter consciência que muitos agricultores vão ter muita dificuldade em acompanhar a transição digital", afirmou, relembrando que o país (e o mundo) está perante uma mudança de paradigma tecnológico que implica investimento e acompanhamento no terreno.

Sem esquecer, claro, o problema do uso da água. "Há quem pense que é possível ter uma agricultura de sequeiro, extensiva e biológica".

Ao repto de analisar a agricultura portuguesa Carlos Costa Neves, ministro da Agricultura entre 2004 e 2005, afirmou que gostava que qualquer um dos membros da mesa fosse o atual ministro da Agricultura. E relembrou uma das suas primeiras medidas, quando se sentou à mesa com as principais quatro associações do setor, para criar um pacto de transparência e transferência de responsabilidades, dando mais autonomia a quem representa e está junto dos agricultores.

O ex-ministro lamentou que essa medida, que já estava totalmente fechada, tenha sido revogada pelo seu sucessor e lembrou que, "sozinho, um agricultor, neste momento, não vai a nenhum lado".

Há ainda um outro desafio. O da elevada pressão anti-produção. A pressão para reduzir a produção de carne. Mas não só. Questão que foi colocada por António Serrano, à frente da pasta da Agricultura entre 2009 e 2011, que levantou o problema da dicotomia entre a necessidade de produzir para alimentar uma população crescente e o sentimento atual de anti-produção.

"A desvalorização da boa moeda, que é a agricultura, tem vindo a agravar-se, o que é preocupante", afirmou, acrescentando que vivemos numa sociedade que não tem consciência (nem valoriza) a importância de produzir. Problema que depois se traduz num défice alimentar de muitos milhões.

A par da "morte do mundo rural", que na opinião de António Serrano é especialmente notória na Península Ibérica, há ainda uma outra questão crucial: a falta de renovação dos agricultores. Faltam incentivos que levem os jovens para um setor que não é fácil.

Embora todos estes sejam desafios importantes a ultrapassar, para Assunção Cristas há um que suplanta todos eles. Para a ex-ministra, "a fama da agricultura, de que é má para o ambiente, está a dificultar a atração de jovens para o setor". Principalmente, porque é uma perceção errada. Assunção Cristas considera que, na verdade, é uma grande oportunidade para o ambiente. "Mesmo porque a agricultura tem um papel cuidador do território". Sem esquecer todo o seu contributo para o mercado de carbono.