Quebra na produção não retira estatuto de maior exportadora à Autoeuropa

Interior da fábrica da Autoeuropa. © Arquivo/Global Imagens

A fábrica do grupo Volkswagen em Palmela manteve-se no ano passado como a maior exportadora nacional, apesar da quebra na produção causada pela pandemia.

Em 2020, por causa da pandemia, foram produzidos 192 mil automóveis, o número mais baixo desde 2018 e que representa uma quebra de 25% face ao ano anterior. Ainda assim, a Autoeuropa é a maior fábrica portuguesa de automóveis, representando 72,7% da produção nacional.

A Autoeuropa conserva, mesmo assim, a liderança das empresas que mais vendem ao exterior, depois de a ter recuperado em 2019 à Petrogal, do grupo Galp, que assumiu o primeiro lugar entre 2009 e 2018.

De acordo com os dados enviados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) ao Dinheiro Vivo, a lista das maiores exportadoras registou apenas uma alteração no final da tabela com a saída da Repsol Polímeros que entrou no complexo de Sines em 2004 com a aquisição da Borealis Polímeros. Para o lugar da empresa química subiu a Aptiveport (antiga Delphi) de produção de eletrónica para automóveis.

Pela primeira vez no ranking das maiores exportadoras está a Eberspacher Exhaust Technology, de Tondela, uma empresa alemã que produz componentes para escapes automóveis e que está em Portugal desde 2016.

De resto, o setor automóvel ganha peso nas maiores exportadoras nacionais, com oito das dez empresas listadas. Do ranking, apenas a Navigator (de produção de papel) e a Petrogal não estão neste segmento.