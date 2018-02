Queda da bolsa assusta mas a economia dos EUA está sólida

Itália: O maior crescimento do PIB desde 2010 A dinâmica económica mostrou-se um pouco mais fraca do que o esperado no terceiro trimestre de 2017, com o abrandamento do crescimento do PIB de 0,4% para 0,3%. Embora ainda não haja uma repartição pormenorizada, o desempenho positivo foi impulsionado pela procura interna e pelas exportações. No ano passado, a economia cresceu 1,5% – a mais forte leitura desde 2010. O crescimento foi impulsionado pela melhoria na Europa, a política monetária expansiva do BCE e maior competitividade com as reformas estruturais. No entanto, a Itália está ainda a lutar para acompanhar o ritmo da zona euro. Neste ano, esperamos que a economia cresça 1,3%.

EUA: Ações caem, mas a economia está sólida Os mercados de ações dos EUA mergulharam no território de correção a 8 de fevereiro, enquanto o indicador S&P 500 caiu, em apenas dez dias úteis, 10,2% desde o valor mais elevado registado no mês passado. O aumento dos salários acelerou o crescimento das taxas da Fed para combater a inflação e elevou as taxas de juros de longo prazo, uma vez que estas são sensíveis à inflação. No pior dia da correção, a bolsa sofreu queda de 4,2%, mas nos últimos 20 anos caiu mais do que 42 vezes. O mercado de ações é um indicador pobre da economia – os fundamentos permanecem sólidos e mantemos a nossa previsão de crescimento do PIB de 2,6% em 2018.

Japão: Procura interna garante expansão moderada A economia japonesa continuou a sua tendência ascendente no último trimestre do ano passado embora a um ritmo mais moderado. Como resultado, a atividade económica subiu de forma sequencial por oito trimestres consecutivos, o período contínuo mais longo em 28 anos. Como esperado, a expansão foi impulsionada pela procura interna privada, enquanto o consumo público diminuiu novamente. Olhando para 2017 como um todo, o PIB real cresceu 1,6%, sendo as exportações o principal fator para o crescimento (+6,8%). A economia deve manter um crescimento acima do potencial, com +1,2% em 2018.

Europa Central e Oriental: Fundos da UE ajudam ao crescimento O crescimento real no grupo de 11 membros da UE foi de 4,6% em 2017, o mais alto em dez anos. A Roménia superou a região, com crescimento de 7%, permanecendo as preocupações com um sobreaquecimento da economia. O PIB acelerou também na Polónia (+4,6%), Hungria (+4%), Lituânia (+3,8%) e Letónia (+4,6%). Subiu ligeiramente na República Eslovaca (+3,4%), mas abrandou na Bulgária (+3,7% de +3,9%). Uma forte recuperação do investimento fixo, graças à melhor absorção dos fundos da UE, já subida dos gastos do consumidor e exportações sólidas foram os principais impulsionadores.

Fonte: COSEC/Euler Hermes

O Barómetro Cosec avalia, todas as semanas, o nível de risco dos países. Uma parceria com o Dinheiro Vivo.