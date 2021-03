Queda da produção Industrial abranda para 2,4% em fevereiro

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Índice de Produção Industrial caiu 2,4% em fevereiro em termos homólogos, ainda assim, tendo recuperado 3,8 pontos percentuais (p.p.) face a janeiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em janeiro, o índice de produção industrial tinha registado uma queda 6,2% em termos homólogos, refere o INE, adiantando que todos os agrupamentos industriais apresentaram contribuições homólogas negativas para o índice agregado, à exceção da energia.

O agrupamento de bens de consumo foi aquele que mais influência teve para a queda homóloga índice total (-3,3 p.p.), originado por queda de 9,7%, contra uma quebra de 6,7% no mês anterior.

Os agrupamentos de bens intermédios e de bens de investimento contribuíram com menos 1,0 p.p. e menos 0,9 p.p., respetivamente, em resultado das quedas homólogas de 3,0% e de 5,5%, contra -3,1% e -8,6% em janeiro último, pela mesma ordem, segundo o INE.

No entanto, o único contributo positivo (2,7 p.p.) veio do agrupamento de energia, que passou de queda de 8,9% em janeiro, para uma subida de 16,1% no mês apreço.

Em termos mensais, o índice de produção industrial apresentou uma subida de 1,2% em fevereiro, que compara com uma queda de 1,1% no mês anterior.