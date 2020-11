Queda das exportações abranda em setembro para 0,4% e das importações para 9,9%

© D.R.

As exportações diminuíram 0,4% e as importações recuaram 9,9% em setembro, em termos nominais, após quebras de 1,9% e 10,4% em agosto, respetivamente, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de setembro deste ano, destacam-se os decréscimos nas importações de "combustíveis e lubrificantes" (-39,4%) e de "material de transporte" (-19,9%), principalmente "outro material de transporte" (maioritariamente aviões).

Excluindo os "combustíveis e lubrificantes", as exportações aumentaram 0,2% e as importações diminuíram 5,8% (-1,0% e -9,5%, respetivamente, em agosto de 2020).