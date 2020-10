Queixas contra a banca cresceram 44%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) ocupa a 6ª posição no índice de satisfação dos utilizadores do Portal da Queixa © Paulo Jorge Magalhães

O número de reclamações dirigidas ao setor bancário cresceu 44% relativamente ao período homólogo. Os dados são do Portal da Queixa e mostram que, desde o início do ano e até 28 de outubro, os bancos portugueses foram alvo de 5441 reclamações, contra as 3.785 do mesmo período em 2019. O ActivoBank, o Banco CTT e o Banco Primus "recebem a maior satisfação dos consumidores", diz o Portal da Queixa em comunicado.

Apesar de haver mais queixas, os bancos "têm demonstrado um maior interesse na satisfação dos seus consumidores, quando estes solicitam ajuda através do Portal da Queixa", pode ler-se na nota. O índice de satisfação do Portal da Queixa refere-se, precisamente, ao desempenho das marcas com base na resposta e na resolução dos problemas reportados pelos utilizadores que efetuaram reclamações. O ACtivoBank lidera, com um índice de satisfação de 96,4, correspondente a uma taxa de resposta de 100% e a uma taxa de solução de 95,8%, seguido do Banco CTT com 93,2 pontos no índice de satisfação, 100% na taxa de resposta e 89,6% na taxa de solução, e o Banco Primus com 80,8 pontos na satisfação, correspondentes a uma taxa de resposta de 87,5% e a 100% na taxa de solução.

Em quarto e quinto lugar surgem, respetivamente, o Banco Atlântico Europa e o Banco Invest, com um índice de satisfação de 80 e de 79,9 pontos, resultantes de uma taxa de resposta de 100% e de uma de taxa de solução de 62,5% no primeiro caso e de 71,4% no segundo.

Entre as primeiras seis posições figura, ainda, a Caixa Geral de Depósitos, com um índice de satisfação de 79,3 pontos e uma taxa de resposta de 99,4%, "reveladora da boa performance e da proximidade ao cliente", diz o Portal da Queixa. Mas a taxa de solução da CGD é a mais baixa dos seis bancos listados, já que se fica pelos 56,1%.

Na ponta aposta estão as fintechs, com índices de satisfação extraordinariamente baixos, como é o caso dos 19,1 pontos da Revolut, dos 22,5 pontos do OpenBank ou dos 5 pontos (em 100) do N26. Este último regista mesmo 0% de taxa de resposta e 0% de taxa de solução.

"As soluções tecnológicas como a Revolut, ainda não entenderam que, por terem um atendimento digital, não é justificação para o oferecer de forma distante e pouco pessoal, principalmente em tempos onde a necessidade de confiança é premente. Por conseguinte, as fintech falharam redondamente na abordagem ao cliente tradicional e perderam para a banca digital como o ActivoBank e o Banco CTT que lideram pela satisfação", destaca Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa