Quem foi de jogador de futebol a dono de clube

Sergio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, e Ronaldo. © AFP

Ronaldo Fenómeno comprou o Cruzeiro no fim de 2021. Mas há uma dúzia de exemplos de outros craques famosos que passaram diretamente do relvado para o gabinete de acionistas

O mundo do futebol foi surpreendido com a compra do Cruzeiro, um dos maiores emblemas do Brasil, por Ronaldo Fenómeno, cuja lenda nos relvados começou a ser escrita precisamente com a camisa do Azulão no início dos anos 90. E Ronaldo, 45 anos, já era dono do Valladolid, de Espanha, e investidor do Fort Lauderdale Strikers, dos EUA.

No entanto, este não é um fenómeno que se restringe ao Fenómeno. Outros ex-craques investiram em clubes, como David Beckham, um ano mais velho e ainda mais rico, dono do Inter Miami, ao lado de outros investidores, e do Salford City, ao lado de antigos companheiros do Manchester United, como Giggs, Butt, Scholes e os irmãos Neville. Outra sociedade: Eden Hazard, do Real Madrid, e Demba Ba, ex-Chelsea, estão à frente do San Diego 1904, criado de raiz por ambos.

O craque romeno Gheorghe Hagi fundou o Viitorul Constanta, levou-o da terceira à primeira divisão local e decidiu fundi-lo com o vizinho já estabelecido Farul Constanta, onde além de dono é treinador (à prova de despedimento, portanto). Vincent Kompany, por sua vez, acumula as funções de treinador de um clube, o Anderlecht, com a de presidente de outro, o BX Brussels, ambos na capital belga.

Drogba despediu-se do futebol no Phoenix Rising, dos EUA, e a seguir decidiu comprá-lo. E Ibrahimovic e Piqué ainda jogam e já investiram no Hammarby, da Suécia, e no Andorra, que compete no futebol espanhol, respetivamente.

Mohamed Kallon aproveitando a fama de jogar no Inter comprou o Sierra Fisheries, na Serra Leoa natal, por meros 30 mil dólares. Mudou-lhe o nome para Kallon FC em 2002 e... contratou-se em 2009.

Há o caso também de um jogador obscuro, David Whelan, perdido nas divisões inferiores inglesas nos anos 60, que se tornou milionário noutra atividade, a da venda a retalho, e adquiriu o Wigan Athletic, levando-o da última divisão à Premier League.

A lista não ficará por aqui, ao que tudo indica. No dia do anúncio da compra do Cruzeiro por Ronaldo, o atual melhor jogador brasileiro anunciou que quer adquirir o "seu" Santos. Era brincadeira. Por enquanto.