Quem são os portugueses que dão cartas na energia eólica no mar?

De acordo com as previsões da WindEurope, 350 MW de capacidade instalada no eólico offshore flutuante entrarão em produção na Europa até 2021, com base numa série de projetos em desenvolvimento no Reino Unido, França, Portugal e Noruega, muitos deles com mão da EDP Renováveis.

Analistas citados pela associação que defende a energia eólica na União Europeia estimam que a capacidade instalada de centrais eólicas flutuantes nos mares do continente em 2030 possa variar entre 6 e 19 GW, dependendo da rapidez com que este (ainda) nicho de mercado se afirme como competitivo em termos de custos de instalação, por comparação direta com o eólico offshore fixo no fundo do mar.

Desde o primeiro minuto, na apresentação oficial do projeto Windfloat Atlantic, em Portugal, o CEO da EDP, António Mexia, e o CEO da EDP Renováveis, João Manso Neto, não esconderam a vontade em exportar a tecnologia flutuante para outros países, sobretudo asiáticos, como a Coreia do Sul ou o Japão. Em outubro, surgiu a notícia: a EDP Renováveis, a WindPower Korea e a Aker Solutions formaram um consórcio para desenvolver parque eólico flutuante com 500 MW, ao largo da cidade de Ulsan, na Coreia do Sul.

Entretanto, durante a conferência Offshore 2019, na Dinamarca, a construtura de turbinas eólicas Vestas anunciou que irá fornecer à joint-venture formada pela EDP e pela francesa Engie para apostar no segmento offshore a nível mundial, três mega turbinas eólicas com 10 MW de capacidade, cada uma, que serão ligadas a plataformas flutuantes com a tecnologia Windfloat, para um projeto piloto em França. Situado no Golfo de Lyon, no mar Mediterrâneo, terá uma capacidade total de 30 MW e ficará pronto em 2022. Este será um dos quatro parques offshore com o apoio do governo francês, de acordo com a estratégia de Paris para assumir uma posição de destaque a nível mundial no eólico flutuante.

A dinamarquesa Vestas foi também a fornecedora das três turbinas eólicas com 8,3 MW de capacidade que farão parte do parque eólico português Windfloat Atlantic, que entrará em produção em breve.

O facto de que o eólico offshore (fixo e flutuante) tem um peso cada vez mais significativo no negócio da EDP Renováveis, refere a própria empresa, ficou comprovado mais recentemente quando o consórcio Mayflower Wind Energy LLC, criado pela EDP e pela Shell, foi escolhido pelas autoridades do Estado do Massachusetts para fornecer 804MW de energia renovável, que será produzida num parque eólico em alto mar, ao largo deste estado norte-americano, e que servirá para fornecer cerca de meio milhão de casas com energia renovável.

“A vitória neste leilão é mais um reforço do posicionamento da EDP naquilo que tem sido uma nova avenida de crescimento para o grupo: o offshore», disse o CEO António Mexia, acrescentando ainda que «a EDP Renováveis entra agora no segmento de offshore no principal mercado de crescimento das renováveis, os EUA, onde a empresa já é um dos principais players em energia eólica onshore”.

Além dos EUA, a EDP atua também na Escócia e está a desenvolver duas centrais eólicas offshore em França, com planos para concorrer a leilões futuros de energia eólica marítima nesse país.

Pronta para acompanhar a EDP em alguns destes novos projetos eólicos continua a estar a PME portuguesa ASM Industries, responsável por trazer para Portugal a tecnologia Windfloat, criada pela norte-americana Principle Power, e por construir, entre Setúbal e Sever do Vouga, duas das enormes plataformas que vão integrar o parque Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo.

Única empresa portuguesa a marcar presença com um stand na conferência Offshore 2019, na Dinamarca, a ASM Industries continua a pôr em marcha o seu plano de investimento de 40 milhões no eólico flutuante, com vista à exportação, garantiu o CEO Adelino Costa Matos, em plena capital dinamarquesa, revelando que a empresa poderá também apostar em muitas outras tecnologias para o eólico offshore, além do Windfloat.

O mercado asiático continua a ser uma possibilidade (apesar de a ASM não integrar o projeto da EDP para a Coreia do Sul), mas a empresa está a avaliar com a EDP novos projetos de Windfloat para a Escócia e para a França, mas também para a Alemanha, Holanda Bélgica e EUA.

“Estamos completamente disponíveis para continuar a colaborar com a EDP: dominamos a tecnologia e o mercado, é uma questão de avaliar projeto a projeto”, garantiu Simão Antão, COO da ASM Industries.

No espaço de três anos, a metalomecânica ASM Industries tem um plano de investimento de 40 milhões de euros: 10 milhões nas fábricas de Sever do Vouga e Setúbal e 30 milhões na nova unidade de produção em série de fundações offshore no porto de Aveiro, que começou a laborar há três meses e será formalmente inaugurada em março de 2020, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Criada 100% a pensar no eólico offhore, e para fabricar torres de maior diâmetro (até 10 metros), em Abril a fábrica de Aveiro poderá acrescentar um segundo turno de produção para chegar à sua capacidade máxima até ao final de 2020. “O céu é o limite e temos todo um mercado à nossa frente para crescer. A WindEurope prevê 9 GW de eólico offshore para Portugal em 2050 e nós queremos estar em todos os projetos. Estas tecnologias flutuantes fazem todo o sentido numa costa como a nossa”, confirmou o chief operating officer.

Para o próximo ano a empresa portuguesa está já com pipeline de projetos alinhado, depois de ter “fechado um grande conjunto de encomendas com novos clientes”, sendo importante aqui a estratégia de diversificação e expansão a novos setores de atividade. Como é o caso da Jerónimo Martins, que contactou a ASM Industries para uma parceria no seu projeto de aquacultura em Portugal, com a construção das estruturas de aço marítimas onde são criados os peixes em cativeiro.

Daqui a cinco anos, Adelino Costa Matos quer estar já a exportar para a Europa e América do Norte e já em 2020 prevê estar a faturar 50 milhões de euros (70% no offshore). Com um crescimento de 20% nos últimos anos, em 2018 a empresa duplicou a faturação, para 30 milhões de euros.

Quanto às gigantescas plataformas metálicas Windfloat, são capazes de se manter à tona da água já que são parcialmente ocas e têm um sistema automático de transferência de água entre as três colunas que mantém estabilidade. E se as torres e as pás eólicas do parque eólico offshore que vai nascer em Portugal vieram da Dinamarca, as massivas estruturas metálicas (com 70 metros de largura, 30 de altura – o equivalente a um prédio de 10 andares -, e vários milhares de toneladas de peso), equipadas com uma tecnologia inovadora que as faz flutuar, foram produzidas desde maio de 2018 em território nacional, nos dois estaleiros da ASM Industries, por mais de 250 pessoas.

Por ano, a empresa constrói 200 torres eólicas e 99% dessa produção é exportada para a Europa e para a América Latina. Com quase 40 anos de atividade no setor metalomecânico, o grupo familiar A. Silva Matos saltou para as luzes da ribalta quando venceu o concurso internacional para construir duas das três plataformas flutuantes Windfloat, com a terceira atribuída aos estaleiros espanhóis Navantia, em Ferrol, no norte da Galiza.

A história começou há mais de 10 anos, quando o CEO da ASM Industries, Adelino Costa Matos, conheceu a fundadora da startup americana Principle Power. Seguiu-se um postal de Natal que convidava o português para conhecer uma nova tecnologia para o eólico offshore. O facto de ser flutuante foi a chave. O empresário nem hesitou. Em 2008, o grupo começava a diversificar a atividade para as energias renováveis, investiu na Principle Power (hoje é o terceiro acionista) e foi à procura de parcerias.

“A EDP mostrou-se logo disponível e interessada”, conta. O Estado português também apoiou, através da Portugal Ventures e do Fundo de Apoio à Inovação.“Trouxemos o Windfloat para Portugal e desenvolvemos o primeiro protótipo de uma torre eólica flutuante, que esteve no mar, na Póvoa de Varzim, entre 2011 e 2016”, onde sobreviveu a ondas de 17 metros (na mesma semana em que McNamara bateu o recorde do mundo na Nazaré) e conseguiu produzir 17 GWh de energia em cinco anos. “Foi fundamental a ligação entre os parceiros e a vontade de o fazer em Portugal. Sendo uma tecnologia americana, com facilidade podia ter ido parar a outro país”, diz Costa Matos.

Provada a flutuabilidade da plataforma Windfloat no “difícil” mar português” e a capacidade de produzir eletricidade apesar da oscilação das ondas, a tecnologia está agora pronta para ser escalada. Mercado há e é grande: “A indústria portuguesa na área das energias renováveis oceânicas tem um mercado potencial de 59 mil milhões de euros até 2030, em termos de exportações de energia eólica offshore flutuante. A instalação deste parque eólico offshore flutuante nas águas profundas de Viana de Castelo será o showroom tecnológico da capacidade de Portugal”, disse a ex-ministra do Mar.