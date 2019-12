Quem são os youtubers e humoristas que lideram Youtube português em 2019?

O YouTube revelou a lista dos vídeos mais populares do ano em Portugal. Na lista figuram, sem surpresa, vídeos de criadores de conteúdo e humoristas, mas também há espaço para política.

Em Portugal, os vídeos mais populares, sem contar com os vídeos de música, pertencem maioritariamente a youtubers. O topo da lista é encabeçado por Mafalda Creative,com a paródia Rainha da Net, inspirada no tema de Ariana Grande, Thank U, Next. A youtuber lamentava-se por não conseguir entrar para as tendências da plataforma de vídeo da Google – mas o vídeo inverteu a situação.

No segundo lugar figura a música Ticolé é muito bom, de Matheus Yurley, que arrecadou 38 milhões de visualizações. Em terceiro lugar, a youtuber Angie Costa, entrou para o top com o vídeo Namorado reage ao meu videoclipe polémico. Impasse, de Pedro Teixeira da Mota, ou a série O resto da tua vida, de Carlos Coutinho Vilhena também figuram na lista.

Mas nem só de humor se faz esta lista, já que também há espaço para a política. A prova disso é a entrevista de Ricardo Araújo Pereira à deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, e a paródia do YouTuber Miguel Paraíso relativa ao primeiro lugar do Benfica no campeonato nacional.

João André, Wuant e o grupo A Escola de Youtubers completam a lista:

Rainha da Net – Paródia (Thank U, Next – Ariana Grande) – Mafalda Creative

Ticolé é muito bom! – ON Music

Namorado reage ao meu videoclipe polémico – Angie Costa

Impasse – Pedro Teixeira da Mota

O resto da tua vida __ a descoberta (I) – Carlos Coutinho Vilhena

Escola de Youtubers | Ep. 4 Baile de Finalistas – A Escola

Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira – TVI 24

Temos algo para vos contar – Wuant

10 Coisas que ninguém contou dos Morangos – João André

Tou em primeiro – PARÓDIA BENFICA – Miguel Paraíso

Já no mundo musical, os ritmos latinos e o hip hop e RnB nacional estão em destaque no top de vídeos mais populares em Portugal. A dupla Anitta e Kevinho lideram o top do ano, pelo menos para os internautas portugueses. A jovem Nenny e o rapper Plutónio também conquistam visualizações, sem esquecer o grupo Wet Bed Gang.

Anitta & Kevinho – Terremoto (Official Music Video)

Wet Bed Gang – Bairro (Vídeo Oficial) . Prod. LHAST

Plutonio – Meu Deus (Visual

Deedz B & Deejay Telio – Meu Ego (Video Oficial)

Matias Damasio – Teu Olhar

NENNY x i.M – SUSHI

Deejay Telio – Com Licença feat. Bispo (Video Oficial)

Djodje – Atrevido (Official Video) [Prod. by Mr. Marley]

Daddy Yankee & Snow – Con Calma (Video Oficial)

Plutonio – 1 de Abril

