Quem tem medo das reformas estruturais? Numa resposta simples, os governos em final de mandato. Mas há muitas condicionantes que os autores da nota publicada pelo Fundo Monetário Internacional identificam como podendo influenciar os resultados eleitorais.

Gabriele Ciminelli, Davide Furceri, Jun Ge, Jonathan Ostry e Chris Papagiorgiou, do FMI, procuraram responder a três perguntas concretas: as reformas estruturais conduzem, em média, a custos eleitorais? O momento da reforma no ciclo eleitoral e o estado da economia são importantes? O efeito depende do tipo de reforma?

A base de dados construída pelos autores abrange 90 economias avançadas e em desenvolvimento, incluindo Portugal. O período em análise é de quatro décadas de 1973 a 2014. No caso português, abrange 11 eleições legislativas e o período de 1980 a 2011, ou seja, inclui a segunda intervenção do FMI em 1983 e o resgate da troika em 2011.

“Os resultados da análise empírica sugerem que, apesar de as reformas estruturais estarem associadas a custos eleitorais, os efeitos específicos dependem do tipo de reforma e em que momento do ciclo eleitoral são implementadas”, lê-se no estudo Os custos políticos das reformas: medo ou realidade? publicado no início de outubro.

Mas nem todas as reformas castigam os governos da mesma forma. Os autores referem que “embora as reformas do setor financeiro pareçam ter consequências eleitorais adversas, as reformas do setor real (que inclui as famílias, as empresas ou o Estado) são, em média, eleitoralmente benignas”.

Em termos de ciclo eleitoral, o estudo refere que “os custos eleitorais parecem estar presentes apenas relativamente tarde no calendário político – isto é, quando implementados no ano anterior às eleições”, sendo que no resto do mandato os resultados apontam para um efeito positivo.

Mas as condições económicas também pesam. “Enquanto as reformas dos setores financeiro e real são penalizadoras em tempos difíceis, as do setor real, se tomadas em períodos de forte expansão económica, são recompensadas.” Os autores assinalam que, em alguns casos, quando há amplo consenso sobre a necessidade de reformas e um diálogo aberto com a sociedade e as empresas, os governos no poder são menos castigados.

Reformas e eleições

Para analisar os efeitos das reformas estruturais, os autores calculam a variação na percentagem de votos do governo ou coligação no poder. Esta abordagem permite “avaliar a magnitude dos ganhos ou das penalizações eleitorais. Um partido pode manter-se no governo, mas perder a maioria ou ser obrigado a uma coligação.

Os resultados mostram claramente que “uma grande reforma (definida como um variação superior a dois desvios-padrão no indicador de reforma) está associada a uma redução de cerca de três pontos percentuais na percentagem de votos do governo”, acrescentando que “este efeito é economicamente significativo e é equivalente a uma redução na probabilidade de reeleição em cerca de 17 pontos percentuais.



Por outro lado, demonstra-se a existência do chamado “estado de graça”, uma espécie de lua-de-mel entre o governo e os eleitores. “As reformas realizadas nos períodos iniciais do mandato não parecem afetar as perspetivas de eleição”, o que se designa de “comportamento míope” do eleitorado, concluindo que o executivo “pode ter um apoio político para fazer reformas mais fortes no início dos mandatos”. E quanto melhor está a economia de um país menor será a penalização nas urnas.

O estudo encontrou também indícios de que “as variações nas percentagens de votos são maiores nas economias avançadas e nas maiorias” governamentais.

Já em relação à constituição dos executivos, os autores referem que as penalizações recaem sobre governos de maioria ou, no caso da coligação, no partido mais votado. “Os resultados sugerem que o efeito das reformas nos votos do partido em maioria é três vezes maior do que em coligação”, portanto, para evitar grandes penalizações nas urnas, o melhor é um governo com mais do que um partido.

Reformas e resgates

A nota de discussão dos técnicos do FMI aborda também a implementação de reformas estruturais durante um período de resgate financeiro do Fundo, como o que ocorreu em Portugal entre 2011 e 2014. Os resultados sugerem que não há “impactos adicionais nos resultados eleitorais”.

“Os eleitores poderão penalizar as reformas implementadas durante os programas do FMI porque sinalizam a incompetência do governo ou a renúncia da soberania à política económica”, refere o estudo, acrescentando que pode até haver um efeito eleitoral “benigno” quando o eleitorado tem a perceção de que os governos não têm alternativa à introdução das reformas estruturais. Uma coisa é certa: as reformas têm um custo político superior quando implementadas durante uma crise económica.

Os autores do estudo consideram os indicadores que capturam o progresso das reformas em quatro grandes áreas: o setor bancário (este índice inclui dados sobre privatização, supervisão e regulação, controlo de crédito); a balança corrente e de capital (investimento direto estrangeiro, obrigações, restrições aos pagamentos); comércio (tarifas alfandegárias); mercado de produto (liberalização das telecomunicações e eletricidade); e mercado laboral (proteção ao emprego, custos e causas para despedimento e readmissão de trabalhadores).

Quem são os reformistas?

Um resultado que pode contrariar o senso comum é sobre a autoria das reformas. Os autores chegaram a alguns factos estilizados sobre a frequência e a intensidade das reformas. E os dados mostram, por exemplo, que governos de esquerda implementam em média mais reformas “amigas dos mercados”.