Quem tirar férias para assistência à família não recebe já o subsídio

Quem tirar férias antecipadas, durante o período da Páscoa, para ficar em casa a prestar assistência à família devido à pandemia de coronavírus não recebe já o subsídio correspondente, podendo a totalidade do valor chegar até quatro meses depois.

É o que refere o decreto-lei que regula o regime excecional de faltas justificadas, aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros e publicado poucas horas depois em Diário da República, após promulgação relâmpago por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Durante o período de férias […] é devida retribuição do período correspondente à que o trabalhador receberia se estivesse em serviço efetivo, não se aplicando o n.º 3 do artigo 264.º do Código do Trabalho, podendo neste caso o subsídio de férias ser pago na sua totalidade até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo de férias”, lê-se no diploma.

O decreto-lei que alarga o regime de faltas justificadas ao período das férias da Páscoa e à assistência a pais cujos lares ou residências foram encerrados, também faz uma nova extensão, aplicando a casos de netos que estejam a cargo dos avós e que sejam filhos de “adolescente até aos 16 de idade.”

Quem decidir tirar férias durante o período da Páscoa pode fazê-lo à revelia da empresas. “Para prestar assistência nas situações previstas nas alíneas, o trabalhador pode proceder à marcação de férias, sem necessidade de acordo com o empregador, mediante comunicação, por escrito com antecedência de dois dias relativamente ao início do período de férias”, refere o texto.

O diploma determina ainda que as faltas justificadas durante o período de crise de covid-19 não contam para o limite anual previsto no Código do Trabalho (15 dias por ano).