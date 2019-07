Quer crescer na carreira? Mude-se para uma destas cidades

Munique, São Francisco, Zurique, Boston e Londres são as cidades, no mundo inteiro, com maior projeção profissional, indica um estudo realizado pela Adecco. Segundo a empresa de recursos humanos, nestas cinco metrópoles, há mais oportunidades laborais, quer a nível de vagas quer de condições salariais.

Munique, na Alemanha, ocupa a primeira posição devido à qualidade de vida da cidade e à abertura das empresas. Os Estados Unidos contam com duas cidades: São Francisco – pela elevada ponderação salarial e um custo de vida acessível, – e ainda Boston – com uma grande variedade de posições profissionais disponíveis. Zurique, na Suíça, destaca-se pelo baixo nível de desemprego e pelas condições oferecidas aos trabalhadores. A cosmopolita Londres ocupa a quinta posição, mostrando-se uma cidade muito atrativa, com salários elevados.

A análise da Addeco baseou-se num estudo estatístico da HousingAnywhere, um motor de busca de casas para estudantes universitários, concorrente da portuguesa Uniplaces. As cidades foram avaliadas por jovens tendo em conta as seguintes variáveis: qualidade de vida, número de ofertas de emprego, custo de vida, abertura de espírito, número de empresas startups e internacionais e o salário médio.