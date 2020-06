Quer saber se um estabelecimento cumpre as regras sanitárias?

Antes de sair de casa, o consumidor pode agora consultar a plataforma Place Checkup, gratuita, e saber, em tempo real, se o estabelecimento onde pretende ir cumpre os procedimentos de higiene e segurança para evitar a covid-19.

Para isso ser possível, basta que os estabelecimentos com atendimento público, como supermercados, restaurantes ou hotéis, adicionem o seu negócio à plataforma, para poderem obter o selo Place Chekup de “Prevenção covid-19” e exibi-lo no seu espaço ou partilhá-lo online.

O selo Place Checkup prevê três categorias (A, B e C), atribuídas de acordo com o número de rotinas que cada estabelecimento cumpre, conforme disposto no sistema de classificação, lê-se num comunicado da empresa que criou a plataforma, a Infraspeak, com o apoio do movimento tech4COVID19.

Estas rotinas foram definidas com base nas recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS), acrescenta-se na nota enviada à imprensa.

Para garantir que os estabelecimentos cumprem o que anunciam, os consumidores podem reportar qualquer incumprimento. Esta é também uma forma de garantir que os estabelecimentos não só cumprem as normas de higiene e segurança mas também as comunicam eficazmente, de forma a transmitirem confiança aos seus clientes na utilização dos seus espaços, refere-se na mesma nota.

A plataforma pode ser usada em qualquer parte do mundo e está disponível em português, inglês e espanhol. Até ao momento, já foram atribuídos mais de 350 selos a estabelecimentos em 10 países: Portugal, Espanha, Reino Unido, Brasil, Angola, Moçambique, Perú, Austrália, Irlanda e Colômbia, indica a empresa.

Segundo se indica no comunicado, a Nova School of Business and Economics, em Lisboa, é um dos estabelecimentos que já obteve o selo.