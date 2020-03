Quer ter serviço de takeaway e entrega ao domicílio? Makro ajuda

A Makro Portugal lançou uma funcionalidade de encomenda online para ajudar os estabelecimentos que comercializem bens alimentares a abrir o serviço de takeaway e entrega ao domicílio, mantendo a operação a funcionar nesta fase que a pandemia do covid-19 impôs restrições de funcionamento.

“Existem milhares de estabelecimentos comerciais e restaurantes a pensar como ativar o serviço de takeaway e entrega ao domicílio, mas não sabem como o fazer. Proativamente apresentamos uma solução para ir ao encontro das necessidades dos negócios próprios que sempre apoiámos e continuaremos a apoiar. Neste sentido, a Makro Portugal lançou esta funcionalidade, totalmente gratuita para todos, gerida de forma independente pelo estabelecimento, para ajudar a promoção do negócio neste período complexo”, explica David Antunes, CEO da Makro Portugal, citado em nota de imprensa.

O Takeaway & Delivery Online é um serviço gratuito que visa facilitar a adaptação de negócios, sejam restaurantes, mas também outros negócios – como talhos, peixarias, charcutarias, padarias, garrafeiras, minimercados, ou qualquer estabelecimento que se dedique à comercialização de bens alimentares – que pretendam implementar o processo de entregas ou de takeaway.

Caso queira aderir os estabelecimentos terão de preencher o formulário disponível no site da Makro Portugal. “Aqueles que já têm website criado através da plataforma Dish (também disponibilizada pela empresa grossista) podem ativar esta função diretamente a partir do painel de controlo, ou entrar em contacto através do formulário disponível no site”, informa a Makro.

O serviço Takeaway & Delivery Online permite o envio dos pedidos dos clientes finais no site diretamente para o email comercial; bem como a integração com Google My Business, “para que o estabelecimento seja encontrado pelo maior número de clientes, diretamente na página do motor de pesquisa”.

Permite ainda, refere o grossista, “a autonomia total, através da utilização de um painel de controlo intuitivo para atualizar o site do estabelecimento de forma fácil, e com a funcionalidade de apresentação de um menu diferente diariamente”.

O serviço não tem encargos – “sem custos de configuração nem taxas mensais de alojamento” – sendo possível usar um dos endereços gratuitos da Makro ou o próprio domínio do estabelecimento comercial.