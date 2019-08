Quer viajar por um ano? Aqui há estágios pagos pela Europa

Há ofertas para todos os gostos, níveis de formação, áreas de interesse, duração e expectativas. E é fácil fazer a correspondência entre aquilo que procura e as ofertas disponíveis por toda a Europa. Basta abrir o site da Erasmus Intern e marcar os itens da sua preferência para filtrar resultados. Algumas respondem mesmo a quem tem a vantagem de falar português, como é o caso das ofertas de estágios remunerados que aqui reproduzimos.

É meia dúzia de propostas centrada precisamente na capacidade de falar fluentemente a língua de Camões, para passagens por períodos que vão de 3 meses a um ano em destinos como Barcelona, Amesterdão, Paris ou Atenas.

A espanhola Swipcar, por exemplo, procura licenciados (bacharelato) em gestão, engenharia, tecnologia ou ciências sociais para durante seis meses integrar a equipa de vendas, para “apoiar o desenvolvimento da empresa no mercado português”, a partir de Barcelona, entre 1 de outubro e 31 de março de 2020. O salário não é especificado, mas é garantido. Candidaturas aceites até 30 de setembro. Veja mais aqui.

E se pudesse passar um ano a viver em Atenas, com emprego full time garantido e quase só lhe pedissem que falasse português fluentemente? Bom, quase, porque é requisito para este estágio ter participação em Erasmus+ ou no Horizonte 2020. Mas compensa confirmar, até porque a oferta da Randstad para um estágio de um ano no serviço aos clientes portugueses não requer experiência prévia. Entre os benefícios elencados, contam-se 14 meses de salário, acompanhamento pessoal e profissional, ajudas de custo para realojamento, lições de grego, casa, transporte, seguro de saúde e senhas de refeição. Pode candidatar-se, até 30 de setembro, quem tenha estudos na área de gestão, ciências da comunicação e tecnologia, entre outras. Saiba mais aqui.

A própria Erasmusu, braço online de programas europeus como o Erasmus, Leonardo ou Eurodyssee, procura quem fale português para estágios de três meses que implicam semanas de apenas 3 a 4 dias de trabalho. As funções requeridas, que implicam pagamento e não obrigam a experiência prévia, passam pelo marketing e pela criação e tradução de conteúdos escritos relacionados com viagens. Os candidatos aceites podem ficar em Murcia, Espanha, ou trabalhar online. Candidaturas até 2 de outubro. Veja mais aqui.

Também em Espanha, mas desta vez Barcelona, é onde tem lugar a oferta da S2M, que procura estagiários que falem português fluente para colaborar nas vendas B2B em áreas como IT, tecnologia, software e finanças, em ambiente industrial. O compromisso em full time terá a duração de seis meses e promete, além de compensação financeira, um subsídio de refeição. Candidaturas só até 31 de agosto. Veja mais aqui.

De duração variável entre 3 e 12 meses, a francesa Toluna oferece estágios pagos em marketing e marketing digital, para garantir apoio nos seus escritórios de Paris e, a partir daí, reforçar o desenvolvimento dos mercados EMEA e LATAM. A ideia é ter responsabilidades nas páginas de social media da empresa e ajudar a ganhar notoriedade, entre outras funções, oferecendo-se em troca um salário bruto de 700 euros mensais, acrescido de senhas de refeição e subsídio de transportes. As candidaturas terminam a 30 de novembro. Saiba mais aqui.

Se a ideia de passar uma temporada em Amesterdão o atrai, a oferta da Icecat é para si. A empresa de conteúdos para IT, Telecomunicações, CE, escritórios e iluminação te lugares disponíveis quer em vendas quer em marketing e pede estagiários fluentes em português, além de dominarem o inglês. Não é preciso ter experiência prévia. A empresa paga salário e transportes locais. Candidaturas até 7 de outubro. Leia mais aqui.