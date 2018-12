Quercus pede mais medidas na eletricidade e mobilidade

A Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza apelou hoje ao Governo português para que coloque em prática medidas que cumpram os objetivos definidos para setores prioritários de ação e produção de eletricidade e mobilidade.

O apelo da Quercus surge esta segunda-feira na sequência da divulgação do Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, divulgado no âmbito da cimeira do clima das Nações Unidas que decorre em Katowice, na Polónia, e em que Portugal surge no 17.º lugar (desempenho elevado).

Na sequência dos bons resultados e da apresentação pelo Governo português, na semana passada, do “Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050” (que defende que a próxima década será decisiva para Portugal ser neutro nas emissões carbónicas, com mais setores da economia a virarem-se para a eletricidade produzida a partir de fontes renováveis), a Quercus apela à ação.

“Apesar da ambição do Governo manifestada pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, durante a apresentação do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (…), agora é necessário demonstrar coragem para implementar medidas que cumpram os objetivos definidos, e o tempo urge”, indica a Quercus.

De acordo com o índice, este ano, Portugal subiu uma posição e ocupa o 17.º lugar, entre os 56 países industrializados abrangidos pelo Climate Change Performance Index (CCPI), o que na verdade corresponde ao 14.º lugar, pois nenhum país está ainda a seguir um caminho compatível com o Acordo de Paris e os três primeiros lugares do pódio permanecem vazios.

Na avaliação sobre Portugal, são destacados aspetos positivos como a representatividade das energias renováveis, as metas ambiciosas para as renováveis para 2030 e a política climática ligada ao objetivo de se tornar neutro em carbono até 2050 e eliminar o uso de carvão até 2030.

Contudo, no índice é apontado “o fraco desempenho” no setor dos transportes, apelando-se a “mais investimentos no transporte público e na mobilidade elétrica”.

“O setor dos transportes, em especial os transportes públicos e a mobilidade elétrica, são apontados como os principais aspetos negativos. De salientar que Portugal é um dos países que apoia o objetivo da União Europeia de alcançar zero emissões líquidas em 2050”, é referido.

A classificação do CCPI é novamente liderada pela Suécia, que ocupa o 4.º lugar (que corresponde ao 1.º lugar dado que os primeiros três lugares se encontram vazios), seguida por Marrocos e Lituânia.

Abaixo de Portugal, abrindo a categoria “médio”, figuram Ucrânia, França, Brasil e entre os piores classificados estão países como os Estados Unidos, Irão, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

A melhor classificação foi conseguida no CCPI 2017 (elaborada em 2016), quando Portugal chegou ao 11.º lugar (o qual, descontando os três primeiros lugares não atribuídos, pode ser considerado um 8.º).

O maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, a China, está no 33.º lugar do índice. Entre 2014 e 2016, as emissões chinesas não aumentaram, mas em 2017 e 2018 registou-se novo aumento.

O CPI foi divulgado no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP24), pela associação de defesa do ambiente alemã Germanwatch, pelo New Climate Institute e pela Rede Europeia para a Ação Climática (CAN Europe), da qual a Quercus faz parte, e alerta para o facto de que poucos países demonstram vontade política para prevenir alterações climáticas perigosas.