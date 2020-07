Quinta da Lixa cresce mais de 20% à boleia do mercado externo

O arranque de 2020 fazia antever um ano “fantástico”, com um crescimento acima dos 20% do exercício anterior, mas a pandemia veio colocar grande pressão sobre a Quinta da Lixa. A empresa, que opera simultaneamente no negócio do vinho, mas, também, no turismo, teve que avançar com o lay-off dos trabalhadores do Monverde, o hotel vínico do grupo em Telões, Amarante, que esteve encerrado até ao fim de maio. Um projeto onde o investimento acumulado ultrapassa já, largamente, os 10 milhões de euros, e em que a aposta mais recente, a construção de dez suítes privativas com piscina, acabou por se revelar particularmente acertada, já que são os alojamentos que registam maior procura nesta altura.

No vinho, e temendo pelas consequências do confinamento, em Portugal e em vários outros mercados, Óscar Meireles, administrador da Quinta, apostou no reforço do aumento de capacidade de armazenamento dos vinhos, um investimento de 1,5 milhões de euros, que já vinha de trás, mas que este ano foi aumentado para preparar a próxima vindima. “Para mim, era fundamental não deixar nenhum produtor na mão e havia que dar sinais de confiança, até porque um grande vinho começa na vinha”, diz o empresário.

Afinal, até poderá não precisar desse espaço extra de armazenamento que assegurou, já que as vendas da Quinta da Lixa cresceram 21,5% no primeiro semestre. O mercado nacional perdeu peso, mas as exportações cresceram e valem já 52% da faturação que, no ano passado, foi de 9 milhões de euros. O aumento das vendas online é uma das explicações avançadas, mas não só. O facto de as exportações da Quinta da Lixa estarem muito focadas em garrafeiras, lojas de vinhos e supermercados foi uma mais-valia, já que o consumo nestes espaços cresceu em tempos de pandemia.

Estados Unidos, Brasil e Rússia são alguns dos mercados onde a empresa mais está a crescer. “Acredito que estamos a colher os frutos de muito trabalho feito antecipadamente. Por exemplo, nos EUA, para evitar os eventuais impostos de Trump sobre os vinhos, o importador antecipou compras mas, neste momento, já está a pedir repetições”, explica o empresário.

No mercado nacional, as vendas estão também a crescer, mas essencialmente nos vinhos das gamas de entrada. “É um ano em que as gorduras vão ficar muito mais apertadas, mas já é bom conseguirmos escoar os vinhos e criar condições para receber a próxima colheita”, sublinha, lembrando que a empresa tem relações de parceria, de longo prazo, com mais de 300 produtores, responsáveis por 400 hectares de vinha. A Quinta da Lixa dispõe de 105 hectares em produção, mas que lhe asseguram, apenas, 15% das necessidades de vinificação. Já este ano foram plantados mais 12 hectares, num investimento adicional de 170 mil euros.

Óscar Meireles nunca escondeu a vontade de investir no Douro e propostas não lhe têm faltado. Nenhuma que lhe enchesse as medidas. “A Quinta da Lixa é muito exigente. Quando partir para um projeto no Douro este tem que ter os condimentos certos e o glamour que pretendemos dar ao vinho”, diz o empresário, que garante não ter pressa. A intenção, quando avançar, é não se ficar, apenas pela produção vitícola, mas, também, uma vertente turística ao projeto. “É preciso ter calma e manter os pés bem assentes na terra”, defende.