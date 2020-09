Quinta do Lago investe sete milhões em plena pandemia

A Quinta do Lago, resort de luxo junto ao Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, arrancou com um investimento de sete milhões de euros em melhoramentos do campo de golfe Sul e na renovação do restaurante Casa do Lago.

O projeto iniciou-se em pleno período de confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus e vem juntar-se aos mais de 50 milhões de euros investidos no resort na última década.

O surto pandémico não travou as intenções de investimento e também não afastou os compradores, principalmente os portugueses.

De acordo com Sean Moriarty, CEO da Quinta do Lago, “ao longo dos últimos 3 anos verificámos um aumento estrondoso por parte dos investidores nacionais”. Em 2018, as vendas a cidadãos nacionais correspondiam a 4% do negócio mas, no ano passado, já valeram 16%.

E “no primeiro semestre deste ano 30% das nossas propriedades foram adquiridas por portugueses”, revela o responsável em comunicado.

Atualmente, a Quinta do lago tem em comercialização lotes entre os dois mil e os três mil metros quadrados, inseridos na área denominada San Lorenzo North, com um preço a partir dos 2,9 milhões de euros.

A oferta imobiliária inclui ainda as Wyndham Grand Algarve Residences, apartamentos de um e dois quartos com serviços cinco estrelas à disposição, mas também moradias para revenda, casas em banda e apartamentos.

A Quinta do Lago, localizada entre os 800 hectares do Parque Natural da Ria Formosa, é um resort mundialmente famoso que conta com mais de 40 anos de existência.