Quinta do Lago Reserva. Apartamentos de 2,7 milhões e “extensa lista de espera”

Os preços médios estão situados nos 2,7 milhões de euros, mas a lista de espera é extensa. O RESERVA, último projeto imobiliário da Quinta do Lago, é apontado pelo grupo como um novo “sucesso” de vendas. Conta com 26 apartamentos exclusivos, totalmente vendidos antes da sua conclusão no final do ano passado.

“Com uma oferta única, o sucesso das vendas foi surpreendente, com todos os apartamentos vendidos por uma média de 2,7 milhões de euros e com uma extensa lista de espera para revendas”, mostra a Quinta do Lago Real Estate, em comunicado.

O empreendimento “registou um recorde de interesse” por parte de investidores estrangeiros, com destaque para os ingleses, irlandeses, portugueses, holandeses e russos – tanto famílias como casais. A média de idades, que anda tradicionalmente na casa dos 65 anos, baixou para uma idade média entre 40 e 50 anos, nota a empresa, que menciona os 20 anos como a idade do mais jovem residente.

“É fantástico ver a demografia dos nossos compradores a alterar-se e já prevemos um desempenho de arrendamento extremamente alto também, principalmente em novos mercados, como os arrendamentos de inverno, a longo prazo e também fins de semana prolongados. Estamos ansiosos por receber os nossos novos proprietários nas suas casas de luxo”, refere Sean Moriarty, CEO da Quinta do Lago.

“Estamos absolutamente encantados com o sucesso da RESERVA desde que lançámos o projeto em 2017. O empreendimento é realmente muito especial e oferece aos compradores a oportunidade de desfrutar da Ria Formosa, de uma arquitetura contemporânea, sinónimo de comodidade e de um serviço de luxo”, acrescenta ainda.

O projeto RESERVA foi lançado em 2017 e conta com 26 apartamentos, que se dividem entre as Garden Residences, com jardins, e as Penthouses, com terraços paronâmicos. Cada unidade conta com piscina privada; há vista para o lago e para o mar.

Todos os proprietários têm acesso a um serviço de concierge 24 horas e a estacionamento subterrâneo. Podem ainda usufruir dos espaços Residents Club, com piscina de 25 metros, ginásio, salas de tratamento, campos de ténis e padel, lounge exclusivo para membros, espaço para eventos, área de entretenimento infantil e um novo restaurante e bar.

Ainda no segmento do luxo, a Quinta do Lago anunciou que a Lorenzo Villa, a mais recente casa modelo situada em San Lorenzo North, um dos últimos loteamentos que dispõe de lotes para nova construção em todo o resort, foi vendida apenas quatro meses após a sua conclusão”. Estava disponível no mercado por um valor de 7,2 milhões de euros.

“O empreendimento de San Lorenzo North oferece aos compradores de todo o mundo uma rara oportunidade de adquirir lotes para nova construção numa das regiões mais procuradas da Europa. A nossa casa modelo, recentemente vendida, apresenta o calibre da arquitetura e do luxo que oferecemos. Não estamos surpreendidos pela rapidez com que saiu do mercado e esperamos receber mais compradores para o empreendimento, para que possam construir a casa dos seus sonhos, adaptada ao seu estilo de vida, numa envolvente natural de rara beleza”, diz Moriarty.

As áreas dos lotes variam entre os 2000 e 3000 metros quadrados, com áreas de construção entre os 500 e 750 metros quadrados. Todos os lotes permitem a construção de moradias unifamiliares com um máximo de dois andares, além de uma cave.

“Oferecendo um vantajoso coeficiente de construção de 25% da área de cada lote, este loteamento não apresenta restrições em termos de estilo arquitetónico e beneficia de uma posição privilegiada frente ao golfe”, refere a empresa.