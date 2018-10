Programa Revive avança para áreas protegidas e parques naturais

O Programa Revive, criado em 2016 pelo Governo para recuperar e valorizar património histórico através do turismo, vai ser alargado a áreas protegidas e parques naturais, de acordo com informações do Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE).

A informação foi hoje adiantada pelo Público, que fala na criação de um Fundo Imobiliário – Revive Natureza, de capitais públicos, que irá reunir os imóveis em questão, “com especial incidência na zona Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, em áreas protegidas ou áreas florestais sob a tutela do Estado”.

Até agora foram identificados cerca de 60 imóveis “com potencial para integrar o fundo”, dos quais podem fazer parte antigos postos fiscais e casas florestais, de acordo fonte oficial do MATE, que acrescenta: “Pretende promover a utilização de imóveis públicos sem utilização, com localizações ímpares, em áreas protegidas ou em áreas florestais sob a tutela do Estado”, e criar “redes de oferta turística para gerar atividade e dar visibilidade a territórios de baixa densidade”.

Refere ainda que os imóveis serão “arrendados ou concessionados para fins turísticos, através de concurso, ficando sujeitos a um conjunto de regras de utilização e de gestão em rede”.