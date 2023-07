Radar Social: governo tem 60,2 milhões de euros para programa com famílias vulneráveis

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © LUSA

O Governo pretende fazer um mapa com a localização de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e vai abrir concurso para a criação de 278 equipas técnicas multidisciplinares que avançarão com projetos-piloto.

Segundo informação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), o concurso, que decorre entre 28 de julho e 28 de setembro, tem uma dotação de 60,2 milhões de euros e enquadra-se no programa Radar Social.

O objetivo é "implementar um sistema integrado de georreferenciação social que permita identificar pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social, incluindo pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação, e construir redes comunitárias de coesão social", lê-se no comunicado.

O concurso visa criar 278 equipas multidisciplinares que irão criar projetos-piloto naquele âmbito, "de acordo com a dimensão populacional residente em cada concelho e a abrangência da intervenção", sendo que estas equipas serão integradas nos Conselhos Locais de Ação Social, na Rede Social e nas Câmaras Municipais.

As atividades dos projetos terão uma duração máxima de dois anos e três meses e com elas pretende-se também "a capacitação dos territórios na ativação das respostas e otimização dos recursos, redirecionando a intervenção social local para o desenvolvimento de territórios inclusivos".

O concurso enquadra-se no Plano de Recuperação e Resiliência e as candidaturas poderão ser apresentadas através do Portal da Estrutura de Missão Recuperar Portugal.