Rainha Isabel II autoriza suspensão do Parlamento inglês

A Rainha Isabel II aprovou o pedido de suspensão do Parlamento inglês realizado esta manhã pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, avança o Guardian. O Parlamento vai ser suspenso durante a segunda semana de setembro e até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para o Brexit, a 31 de outubro.

No documento pode ler-se que a Rainha de Inglaterra ordena que a suspensão do Parlamento tenha início entre 9 e 12 de setembro e se mantenha até 14 de outubro, para o “despacho de diversos assuntos urgentes e importantes”.

A ‘rentrée’ parlamentar está prevista para terça-feira, 3 de setembro. De acordo com a medida anunciada pelo primeiro-ministro, a sessão legislativa é suspensa a 10 de setembro até 14 de outubro, dia em que retoma os trabalhos com o tradicional discurso da Rainha Isabel II, com o programa do Governo britânico.

Quando o Parlamento é prorrogado ou suspenso, não se realizam debates nem votos – e a maioria das leis que não completaram a sua passagem pelo Parlamento “morrem”.

Muitos deputados defendem que a suspensão dos trabalhos no Parlamento vai impedir que aqueles que retomam os trabalhos em setembro, tenham tempo suficiente para travar um Brexit sem acordo.