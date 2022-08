Randi Zuckerberg vai estar nas Conferências do Estoril

Randi Zuckerberg © D.R.

A fundadora e presidente executiva da Zuckerberg Media, Randi Zuckerberg, vai marcar presença nas Conferências do Estoril. Aquela que também é irmã do criador do Facebook, Mark Zuckerberg, vem a Portugal falar sobre o poder dos media e da tecnologia, num evento ao qual o Dinheiro Vivo é media partner.

Randi Zuckerberg participa no evento a 2 de setembro, integrando as denominadas sessões "Pela Paz", numa conversa sobre "O Poder dos Media e da Tecnologia", moderada pelo diretor de informação da SIC, Ricardo Costa. A CEO da Zuckerberg Media vai dar a sua visão sobre principais desafios e oportunidades que os media e a tecnologia trazem ao mundo atual e de que forma podem contribuir para uma agenda global mais pacífica.

Em comunicado, a organização do evento sublinha que o "percurso de Randi Zuckeberg coloca-a na vanguarda tanto do mundo tecnológico como das artes". Como funcionária do Facebook e criadora do Facebook Live, a gestora esteve na linha da frente da tecnologia Web 2.0. "Randi é também uma artista de renome que atuou na Broadway, tendo ganho três prémios Tony por produzir espetáculos na Broadway. Atualmente, está a juntar estes dois mundos no início da Web 3", lê-se.

As Conferências do Estoril decorrem entre 1 e 2 de setembro e promove, tendo em conta o contexto geopolítico atual, as sessões "Pela Paz". Sob esse mote falarão também personalidades como Francis Fukuyama, "um dos mais influentes pensadores da ciência política a nível global". O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e os antigos Presidentes Aleksander Kwasniewski (Polónia) e Kolinda Grabar-Kitarovic (Croácia), e antiga Primeira-Ministra Yulia Tymoshenko (Ucrânia) também marcarão presença, bem como Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu.