Randstad procura 100 novos colaboradores em Braga

A Randstad Portugal abriu 100 novas vagas para o contact center de Braga. O centro de atendimento que presta serviço à Vodafone vai integrar colaboradores a tempo inteiro e a tempo parcial.

Os candidatos devem ter o 12.º ano de escolaridade e bons conhecimentos de inglês, entre outras competências como apetência pelas novas tecnologias, orientação para o cliente e capacidade de escuta ativa.

“O reforço da equipa do contact center de Braga configura uma oportunidade para quem procura esta posição a full-time com perspetivas de carreira, mas também para todos aqueles que optem por uma alternativa em part-time e que queiram conciliar com outras atividades”, diz Pedro Empis, business diretor de Outsourcing da Randstad Portugal.

A Ranstad garante formação inicial remunerada, formação contínua e prémio de permanência. Há também a possibilidade de alcançar prémios de performance.

As candidaturas estão abertas até dezembro e devem ser submetidas neste portal.